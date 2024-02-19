Geredespor, Eskişehir Demirspor karşısında üç maç sonra galibiyetle tanıştı

Geredespor, Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 6. Grubu'nda mücadele ettiği 16. hafta karşılaşmasında Eskişehir Demirspor'u konuk etti. Gerede İlçe Stadyumu'nda dün gerçekleşen maç, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Saat 14.00'te başlayan mücadelede Geredespor, rakibine karşı ezici bir üstünlük kurarak 6-0 gibi farklı bir skorla galip geldi.

Dominant oyun ve farklı galibiyet

Sahaya Berkay, Emre, Celal, Fırat, Aydın, Berk Can, Sercan, Mert, Umut, Talha ve Zeynel'den oluşan güçlü bir kadro ile çıkan Geredespor, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. İlk yarıda bulduğu 3 golle rakibine üstünlüğünü kanıtladı. İkinci yarıda da aynı performansını sürdüren takım, 3 gol daha bularak maçı 6-0 kazandı.

Geredespor’un golcü isimleri

Goller; Mert Türkileri (2), Aydın Aslan, Berk Can Aktaş, Selahattin Erdem ve Kayhan Arduç tarafından kaydedildi. Takımın 2 golü penaltıdan geldi.

Puan tablosunda yükseliş ve liderlik yarışı

Bu önemli galibiyetle birlikte Geredespor, BAL 6. Grup'ta puanını 29'a çıkararak 6. sıraya yükseldi. Son 3 maçında yaşadığı mağlubiyetleri geride bırakan Geredespor, liderlik yarışındaki iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Takım, gösterdiği bu üstün performansla taraftarlarını sevince boğarken, gelecek maçlardan da umutlu olduğunu gösterdi.

Geredespor'un umut verici performansı

Geredespor'un bu farklı galibiyeti, takımın teknik ve taktik üstünlüğünü gözler önüne serdi. Sahadaki uyum ve takım çalışması, maçın sonucunu büyük ölçüde etkiledi. Geredespor, bu galibiyetle hem moral buldu hem de puan tablosunda önemli bir yükselişe imza attı. Eskişehir Demirspor karşısında alınan bu zafer, takımın kalan maçlar için motivasyonunu artırdı.