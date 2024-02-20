Gençlerbirliği teknik direktörü Sinan Kaloğlu Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu

Trendyol 1. Lig’in 23. hafta mücadelesinde, futbol sahalarının köklü ekiplerinden Gençlerbirliği, kendi evinde Bandırmaspor'a karşı beklenmedik bir 1-0'lık mağlubiyet yaşadı. Bu önemli karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, basın toplantısında maçın detaylarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Beklenen sonucu alamadık”

Kaloğlu, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Kazanmak için her şeyi yapmamıza rağmen, beklenen sonucu alamadık. Takım olarak maça iyi hazırlandığımızı ve iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum" dedi.

Oyun kurulumu ve kaçırılan fırsatlar

Kaloğlu'nun ifadelerine göre, Gençlerbirliği maç boyunca dominan bir oyun sergiledi. Özellikle ilk yarıda, bireysel hatalara kadar takım, planlanan oyun kurgusunu sahaya yansıtabildi. Ancak, "Bu iş sonuç oyunu," diyen Kaloğlu, takımın kale önünde yeterince etkili olamadığını ve bireysel hatalar sonucu gol yediklerini belirtti. Rakip takımın savunma ağırlıklı oyununa karşı ikinci yarıda tüm riskleri aldıklarını, hatta üç hatta dört forvetle oynadıklarını ancak yine de skoru değiştirecek net pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti.

Zor dönemler ve takımın motivasyonu

Teknik direktör, takımın zor bir süreçten geçtiğini, kulübün içinde bulunduğu durum ve belirsizliklerin futbolcular üzerindeki etkisine de değindi. Kaloğlu, futbolculara rağmen sahada sonuç alınması gerektiğini, çünkü kulüp için her şeyin düzelebileceğine inandığını vurguladı. Ayrıca, "Maalesef bu zorluklar süreç içinde oyuncuların motivasyonunu etkiliyor" diyerek, mevcut durumun takım üzerindeki psikolojik baskısına dikkat çekti.