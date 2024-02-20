TFF ve Kulüpler Birliği'nden dev buluşma: Süper Lig yayın hakları için tarihi kararlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın iş birliği ile hayata geçirilen Yayın İhale Komisyonu, futbol dünyasının kalbi Levent'teki TFF Binası'nda kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, ülkemiz futbolunun geleceğini şekillendirecek önemli kararların alındığı bir platform oldu.

Futbolun zirvesinden isimler bir arada

Toplantıda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ gibi futbol dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. TFF'nin üst düzey yöneticileri de toplantıda bulunarak, futbolun geleceği adına önemli adımlar attı.

Futbolun geleceğine yön veriyor

2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine yönelik tekliflerin değerlendirildiği toplantıda, Saran Medya temsilcileri ile ilk görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler, Türkiye futbolunun ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğünü artırma potansiyeli taşıyor.

İhale süreci ve beklentiler

Yayın ihalesi, İhale Genel Şartnamesi ve her bir paket için hazırlanan Özel Şartnameler çerçevesinde, kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yürütülüyor. Süreç, 29.02.2024 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor, bu da Türkiye futbolunun finansal geleceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Teknoloji ve yayın hakları

İhale süreci, aynı zamanda, yeni teknolojilerin futbol yayıncılığına entegrasyonu açısından da bir dönüm noktası olabilir. Yayın haklarına sahip olacak şirketler, maç yayınlarını daha geniş kitlelere ulaştırma ve modern yayıncılık tekniklerini kullanma fırsatı bulacak.