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Bolu vefat edenler.. 20 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 20 Şubat 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
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Bolu vefat edenler.. 20 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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HACER ÇETİN

Doğancı Köyü halkından, Seka’dan emekli merhum Durmuş ÇETİN’in eşi, Celal ve Beratiye ÇETİN, Huriye GÜMÜŞBUĞA, Ayşe TAŞDEMİR, Hatice UZUNÖZ’ün anneleri;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Doğancı Köyü Aşağı Mahalle mezarlığına defnedilecektir.

CİHAN RUŞAN

Merhum Salih Zeki ve Hatice RUŞAN’ın oğulları, Meriç, Mefharet, Cihat RUŞAN’ın kardeşleri, Nesrin RUŞAN’ın eşi;

Cenazesi bugün Siteler Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
# emekli

20 Şub 2024 - 09:10 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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