Bolu vefat edenler.. 20 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

HACER ÇETİN
Doğancı Köyü halkından, Seka’dan emekli merhum Durmuş ÇETİN’in eşi, Celal ve Beratiye ÇETİN, Huriye GÜMÜŞBUĞA, Ayşe TAŞDEMİR, Hatice UZUNÖZ’ün anneleri;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Doğancı Köyü Aşağı Mahalle mezarlığına defnedilecektir.
CİHAN RUŞAN
Merhum Salih Zeki ve Hatice RUŞAN’ın oğulları, Meriç, Mefharet, Cihat RUŞAN’ın kardeşleri, Nesrin RUŞAN’ın eşi;
Cenazesi bugün Siteler Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.