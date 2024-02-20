Düzce'de amatör sporculara büyük destek: İl Özel İdaresi’nden malzeme yardımı

Düzce Valiliği ve İl Özel İdaresi, amatör sporun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla önemli bir adım attı. Aktif ilçe spor kulüpleri ve deplasmanlı takımlara yönelik düzenlenen malzeme yardımı töreniyle, yerel sporun desteklenmesi ve teşvik edilmesi hedefleniyor.

Sporun kalbi Düzce'de atıyor

Düzce'de sporun ve sporcunun yanında olan İl Özel İdaresi, amatör kulüplere malzeme yardımında bulunarak, genç yeteneklerin gelişimine önemli katkılarda bulunuyor. Tören, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi ve amatör spor kulüplerine futbol, basketbol, voleybol gibi çeşitli spor dallarında kullanılmak üzere ekipmanlar dağıtıldı.

Spora ve sporcuya tam destek

Etkinlik, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, ASKF Başkanı Murat Postoğlu gibi önemli isimlerin yanı sıra amatör kulüplerin temsilcileri ve sporcuların geniş katılımıyla renklendi. Vali Aslan, yaptığı konuşmada spora ve sporcuya verilen desteğin önemine değinerek, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkıda bulunan bu tür etkinliklerin önemini vurguladı.

Amatör sporun geleceğine yatırım

Düzce İl Özel İdaresi'nin sağladığı malzeme yardımları, amatör kulüplerin ihtiyaçları doğrultusunda planlandı. Bu destekle birlikte, kulüplerin mali yükü hafiflerken, genç sporcuların da daha kaliteli ekipmanlarla antrenman yapmaları ve kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor. Bu adım, Düzce'deki amatör sporun geleceğine yapılan bir yatırım olarak görülüyor.

Düzce, sporla gelişiyor

Düzce'de düzenlenen malzeme yardımı töreni, ildeki spor kültürünün gelişimine katkı sağlama ve amatör sporcuları teşvik etme amacını taşıyor. Düzce Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin bu tür etkinlikleri düzenleyerek, genç yeteneklerin önünü açması, yerel sporun daha da güçlenmesine olanak tanıyor.