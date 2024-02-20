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Kirli Sepeti'nin yıldızı Ceren Moray'ın, endişe veren zayıflığı hayranlarını üzdü

Ceren Moray' "Kirli Sepeti" dizisindeki rolüyle hayranlarından tam destek alıyor. Sağlık durumu ve kariyeri hakkında son gelişmeler...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kirli Sepeti'nin yıldızı Ceren Moray'ın, endişe veren zayıflığı hayranlarını üzdü mask
Kirli Sepeti'nin yıldızı Ceren Moray'ın, endişe veren zayıflığı hayranlarını üzdü
Kirli Sepeti'nin yıldızı Ceren Moray'ın, endişe veren zayıflığı hayranlarını üzdü
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Ceren Moray'ın Dikkat Çeken Değişimi: Bir Deri Bir Kemik

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Ceren Moray, son zamanlardaki değişimiyle hayranlarını şaşırttı. Özellikle "Kirli Sepeti" dizisindeki Hayriye karakteriyle ekranlara dönen Moray'ın son paylaşımları, sosyal medyada geniş yankı buldu. İncelememizde, ünlü oyuncunun fiziksel değişimine ve kariyerine dair dikkat çeken noktaları ele alıyoruz.

Kirli Sepeti'nin yıldızı Ceren Moray'ın, endişe veren zayıflığı hayranlarını üzdü

Fiziksel Değişim Alarm Veriyor

Ceren Moray, güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir isim. Ancak son pozlarında adeta "bir deri bir kemik" kalmış halde görünen Moray'a, takipçilerinden endişeli yorumlar yağdı. "Yokluk postu geldi" notu ile paylaştığı fotoğraflar, "Ne kadar zayıflamışsın", "Sana ne oldu?" gibi soruları beraberinde getirdi.Kirli Sepeti'nin yıldızı Ceren Moray'ın, endişe veren zayıflığı hayranlarını üzdü

Başarı Dolu Bir Kariyer

1985 İstanbul doğumlu Ceren Moray, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Pera Güzel Sanatlar Lisesi ve Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. 2003 yılında "Serseri Aşıklar" dizisiyle ekranlara adım atan Moray, "O Hayat Benim", "Avlu", "Öğretmen" ve "Yalancılar ve Mumları" gibi birçok başarılı projede yer alarak adını geniş kitlelere duyurdu.Kirli Sepeti'nin yıldızı Ceren Moray'ın, endişe veren zayıflığı hayranlarını üzdü

Hayranlarından Destek Mesajları

Ceren Moray'ın son hali karşısında hayranları destek mesajlarıyla ünlü oyuncunun yanında olduklarını gösterdi. Moray'ın sağlığı ve mutluluğu, takipçileri için her zaman ön planda olmuştu. Bu süreçte, Moray'a olan sevgi ve destek bir kez daha kendini gösterdi.Kirli Sepeti'nin yıldızı Ceren Moray'ın, endişe veren zayıflığı hayranlarını üzdü

Ceren Moray'ın bu değişimi, onun sadece fiziksel görünüşüyle değil, aynı zamanda sağlığıyla da ilgilenilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Hayranları ve izleyiciler, Moray'ın kariyerindeki başarılı adımları kadar, şimdilerde sağlık durumuyla da yakından ilgileniyor.Kirli Sepeti'nin yıldızı Ceren Moray'ın, endişe veren zayıflığı hayranlarını üzdü



# destek, eğitim, istanbul

20 Şub 2024 - 09:59 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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