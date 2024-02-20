Kutsal yolculuk! Umreciler dualarla uğurlandı

Maneviyat Dolu Bir Başlangıç

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından, katılımcıların coşkusuyla ilahiler söylendi, tekbirler getirildi, salavatlar ve telbiyeler yükseldi. Bu manevi atmosfer, katılımcıları ve izleyenleri derinden etkiledi. Düzce'den hareket eden kafile, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Dualarla Yolculuk

Yapılan dualar, umrecilerin yolculuğunu manevi bir koruma altına aldı. Bu özel an, hem katılımcılar hem de Düzce halkı için unutulmaz bir deneyim oldu. Umreciler, kutsal topraklara ulaşmanın heyecanı ve manevi hazzı içinde, ibadetlerini yerine getirmek için sabırsızlanıyor.

Kutsal Topraklara Veda

Düzce'den ayrılan kafile, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara doğru yol aldı. Bu yolculuk, onlar için sadece bir ibadet değil, aynı zamanda manevi bir arınma ve yenilenme fırsatı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği bu organizasyon, katılımcılara kutsal topraklarda unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.