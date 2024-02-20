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Kutsal yolculuk! Umreciler dualarla uğurlandı

Düzce, manevi bir yolculuğun başlangıç noktası oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla, 61 kişilik bir kafile, umre ibadeti için kutsal topraklara doğru yola çıktı. Bu özel grup, İl Müftüsü Osman Aydın'ın liderliğinde, Cedidiye Cami önünde düzenlenen törenle dualar ve ilahiler eşliğinde uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kutsal yolculuk! Umreciler dualarla uğurlandı mask
Kutsal yolculuk! Umreciler dualarla uğurlandı
Kutsal yolculuk! Umreciler dualarla uğurlandı
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Maneviyat Dolu Bir Başlangıç

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından, katılımcıların coşkusuyla ilahiler söylendi, tekbirler getirildi, salavatlar ve telbiyeler yükseldi. Bu manevi atmosfer, katılımcıları ve izleyenleri derinden etkiledi. Düzce'den hareket eden kafile, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Kutsal yolculuk! Umreciler dualarla uğurlandı

Dualarla Yolculuk

Yapılan dualar, umrecilerin yolculuğunu manevi bir koruma altına aldı. Bu özel an, hem katılımcılar hem de Düzce halkı için unutulmaz bir deneyim oldu. Umreciler, kutsal topraklara ulaşmanın heyecanı ve manevi hazzı içinde, ibadetlerini yerine getirmek için sabırsızlanıyor.Kutsal yolculuk! Umreciler dualarla uğurlandı

Kutsal Topraklara Veda

Düzce'den ayrılan kafile, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara doğru yol aldı. Bu yolculuk, onlar için sadece bir ibadet değil, aynı zamanda manevi bir arınma ve yenilenme fırsatı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği bu organizasyon, katılımcılara kutsal topraklarda unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.
# düzce

20 Şub 2024 - 10:07 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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