- Asayiş

Otomobil alevlere teslim! Motor kısmından çıkan yangın paniğe neden oldu

Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde beklenmedik bir olayla bölündü. Tofaş marka bir otomobil, sürücüsü tarafından çalıştırıldığı esnada motor kısmından alev alarak adeta bir ateş topuna dönüştü.

İhlas Haber Ajansı
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Otomobil alevlere teslim! Motor kısmından çıkan yangın paniğe neden oldu mask
Otomobil alevlere teslim! Motor kısmından çıkan yangın paniğe neden oldu
Otomobil alevlere teslim! Motor kısmından çıkan yangın paniğe neden oldu
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Aniden Alev Alan Motor Korkuttu

Edinilen bilgilere göre, olay sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Sürücü, güne başlamak için otomobilinin anahtarını çevirdiği anda, motor kısmından yükselen dumanlarla karşılaştı. Kısa süre içerisinde dumanlar alevlere dönüştü ve otomobil, kullanılamaz hale geldi. Sürücünün hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olay yerine intikal eden Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Otomobil alevlere teslim! Motor kısmından çıkan yangın paniğe neden oldu

İtfaiye Ekiplerinden Hızlı Müdahale

Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesi sayesinde yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerine hızla ulaşması ve etkili müdahalesi, olası bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı incelemeler devam ederken, ilk belirlemelere göre büyük maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.Otomobil alevlere teslim! Motor kısmından çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın Güvenliği Uyarısı

Bu tür olaylar, araç sahiplerine ve sürücülere yangın güvenliği konusunda önemli hatırlatmalarda bulunuyor. Araçlarda meydana gelebilecek yangınlar, sadece maddi hasarla sonuçlanmakla kalmayıp, aynı zamanda can kaybına da yol açabilir.

# araç, düzce, otomobil

20 Şub 2024 - 10:11 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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