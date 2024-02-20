Etkin operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına darbe

Yüklü Miktarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda, 32 ayrı olaya müdahale edilmiş, 38 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. Bu operasyonlar sonucunda, 5 şahıs tutuklanarak adalete teslim edilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 25 kilo 576 gram eroin, 73,23 gram metamfetamin, 115,7 gram sentetik kannabinoid, 39,55 gram esrar, 132 gram ecstasy ve 14 adet sentetik ecza bulunmaktadır. Bu başarılı operasyonlar, Düzce'de uyuşturucu ile mücadelenin ne kadar etkili ve kararlı bir şekilde yürütüldüğünün kanıtıdır.

Kaçak İçki Operasyonlarıyla Halk Sağlığı Korunuyor

Aynı zamanda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şişe kaçak içki ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarla halk sağlığını tehdit eden kaçak içki sorununa karşı önemli bir adım atılmıştır. İki şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılarak, kaçakçılık faaliyetlerine geçit verilmediği mesajı verilmiştir.