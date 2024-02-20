- Asayiş

Etkin operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına darbe

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, son dönemde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla dikkat çekiyor. Uyuşturucu satıcılarına ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı kesintisiz bir mücadele yürüten ekipler, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve kaçak içki ele geçirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Etkin operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına darbe mask
Etkin operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına darbe
Etkin operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına darbe
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Yüklü Miktarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda, 32 ayrı olaya müdahale edilmiş, 38 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. Bu operasyonlar sonucunda, 5 şahıs tutuklanarak adalete teslim edilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 25 kilo 576 gram eroin, 73,23 gram metamfetamin, 115,7 gram sentetik kannabinoid, 39,55 gram esrar, 132 gram ecstasy ve 14 adet sentetik ecza bulunmaktadır. Bu başarılı operasyonlar, Düzce'de uyuşturucu ile mücadelenin ne kadar etkili ve kararlı bir şekilde yürütüldüğünün kanıtıdır.

Etkin operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına darbe

Kaçak İçki Operasyonlarıyla Halk Sağlığı Korunuyor

Aynı zamanda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şişe kaçak içki ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarla halk sağlığını tehdit eden kaçak içki sorununa karşı önemli bir adım atılmıştır. İki şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılarak, kaçakçılık faaliyetlerine geçit verilmediği mesajı verilmiştir.Etkin operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına darbe
# düzce

20 Şub 2024 - 10:16 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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