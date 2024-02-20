 Efsane grup Deep Purple üçüncü kez Türkiye'de sahne alacak

İngiliz hard rock ve heavy metal türünün öncüsü olarak kabul edilen grup, Küçükçiftlik Park'ta unutulmaz bir konser vermek için geri dönüyor. Bu, grup için Türkiye'deki üçüncü konser olacak.
Küresel Başarıya İmza Atan Şarkılar
Deep Purple, "Smoke On The Water", "Highway Star", "Burn", "Child in Time", "Soldier of Fortune", "Hurricane" ve "Perfect Strangers" gibi dünya çapında büyük başarı yakalamış şarkılarıyla tanınıyor. Grubun albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla satışa ulaşarak, onları rock müziğin efsaneleri arasında sağlam bir yere oturtuyor.
Biletler Ne Zaman Satışa Çıkıyor?
Konser biletleri, 20 Şubat saat 14.00 itibarıyla Passo üzerinden satışa sunulacak. Deep Purple hayranları, bu tarihi performansı kaçırmamak için biletlerini erken almalı.
Efsane Kadro ve Tarihi Başarılar
1967'de Londra'da kurulan Deep Purple, Ritchie Blackmore, David Coverdale, Glenn Hughes, Joe Lynn Turner ve Joe Satriani gibi müzik dünyasının önde gelen isimlerini bünyesinde barındırıyor. Grup, 50 yılı aşkın sürede 22 stüdyo albümü yayımlayarak müzik kariyerinde büyük bir üretkenliğe imza attı. Planet Rock Radyo İstasyonu tarafından düzenlenen ankette "Dünyanın En Etkili Grupları" arasında 5. sırada yer alan Deep Purple, 2008 Dünya Müzik Ödülleri'nde 'Efsane Ödülü'ne layık görüldü.
Türkiye'deki Performansları
Deep Purple, daha önce 1998 ve 2001 yıllarında Türkiye'de konserler vermişti. Şu anki kadrosu Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse ve Don Airey'den oluşan grup, Türkiye'deki hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.
Rock müziğin devleri arasında yer alan Deep Purple, 25 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak. Bu özel gecede, efsanevi şarkılarını canlı performansla sergileyecek olan grup, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.