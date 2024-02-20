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Emirhan Delibaş'ın babasından sert tepki: Beşiktaş yönetimini ve Samet Aybaba'yı suçladı

Beşiktaş, flört uygulaması kullanımı nedeniyle Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı. Baba Delibaş, yönetimi ve Samet Aybaba'yı eleştirdi. Taraftarlar arasında tartışma büyüyor. Beşiktaş'ta genç oyuncuların geleceği sorgulanıyor.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Emirhan Delibaş'ın babasından sert tepki: Beşiktaş yönetimini ve Samet Aybaba'yı suçladı mask
Emirhan Delibaş'ın babasından sert tepki: Beşiktaş yönetimini ve Samet Aybaba'yı suçladı
Emirhan Delibaş'ın babasından sert tepki: Beşiktaş yönetimini ve Samet Aybaba'yı suçladı
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Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş futbol takımının genç oyuncularından Emirhan Delibaş, kişisel hayatındaki bir tercih nedeniyle takımıyla yollarını ayırdı. Delibaş'ın flört uygulaması Bumble üzerinde bir hesap açması, takım yönetimi tarafından kabul edilemez bulundu ve bu durum, oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesine yol açtı.

Emirhan Delibaş'ın babasından sert tepki: Beşiktaş yönetimini ve Samet Aybaba'yı suçladı

Baba Delibaş'tan ağır eleştiriler

Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş, oğlunun bu şekilde takımdan ayrılmak zorunda kalmasına sert tepki gösterdi. Beyaz TV'de yayınlanan bir programda konuşan baba Delibaş, olayın sadece bir flört uygulaması kullanımıyla sınırlı olmadığını, daha derin sebeplerin olduğunu öne sürdü. Beşiktaş yönetiminin, Vincent Aboubakar'ın saç ektirme olayında olduğu gibi bahaneler aradığını ve son olayın da bu bahanelerden biri olduğunu iddia etti.

Emirhan Delibaş'ın babasından sert tepki: Beşiktaş yönetimini ve Samet Aybaba'yı suçladı

Samet Aybaba üzerindeki suçlamalar

Murat Delibaş, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'yı oğlunun takımdan ayrılmasında asıl sorumlu olarak gösterdi. Aybaba'nın oğluna karşı baskı uyguladığını ve genç oyuncuyu bilinçli olarak harcadığını iddia etti. Ayrıca, Delibaş, takımda genç oyuncuların değerlendirilmesi konusunda ciddi sorunlar olduğunu ve bu durumun Emirhan'ın başına gelenlerle somut bir örneğini teşkil ettiğini belirtti.

Emirhan Delibaş'ın babasından sert tepki: Beşiktaş yönetimini ve Samet Aybaba'yı suçladı

Taraftar ve takım arasındaki gerilim

Emirhan Delibaş'ın takımdan ayrılmasına neden olan olaylar, Beşiktaş taraftarları arasında da büyük bir tartışma yarattı. Bazı taraftarlar, Delibaş'a destek verirken, bazıları ise takım disiplinini korumanın önemine vurgu yaptı.

Emirhan Delibaş'ın babasından sert tepki: Beşiktaş yönetimini ve Samet Aybaba'yı suçladı

Genç futbolcudan açıklama

Delibaş'ın yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ve takıma olan bağlılığının sorgulanamayacağını ifade etmesi, bu tartışmaları daha da alevlendirdi.

Emirhan Delibaş'ın babasından sert tepki: Beşiktaş yönetimini ve Samet Aybaba'yı suçladı

Yüz onayı ve sözleşme feshi

Beşiktaş yönetiminin, Delibaş'ın hesabını doğrulama konusunda Bumble uygulamasının yüz onayı sistemini dikkate aldığı bildirildi. Bu detay, yönetimin kararını destekleyen bir nokta olarak görüldü. Takımın resmi açıklamasında, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu ve genç oyuncuya gelecek kariyerinde başarılar dilendi.

Emirhan Delibaş'ın babasından sert tepki: Beşiktaş yönetimini ve Samet Aybaba'yı suçladı

# iddia, tepki

20 Şub 2024 - 10:15 İstanbul- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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