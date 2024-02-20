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Ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzman Diş Hekimi Jale Demir, asitli ve şekerli gıdaların ağız hijyenini bozarak bakteri plağı oluşumuna yol açtığını belirtti. Bu durum, asit saldırılarına ve dolayısıyla diş çürüklerine sebep olmaktadır.

İhlas Haber Ajansı
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Ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri mask
Ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri
Ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri
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Sağlıklı Yaşamın Anahtarı: Ağız ve Diş Sağlığı

Diş Hekimi Jale Demir, sağlıklı ağız ve dişlerin, genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, sindirim sisteminin başlangıç noktası olan ağzın önemine dikkat çekti. Sağlıklı dişler, yiyeceklerin doğru şekilde işlenmesi, konuşma ve estetik bir gülüş için elzemdir.

Ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri

Ağız Hijyeninin Önemi

Ağız hijyeninin ihmal edilmesi, diş çürükleri ve diş eti enfeksiyonları gibi sorunlara yol açar. Demir, düzenli diş fırçalamanın, diş ipi kullanımının ve diş hekimi kontrollerinin bu sorunların önlenmesinde kritik rol oynadığını ifade etti.

Genel Sağlık Üzerindeki Etkileri

Ağız ve diş sağlığındaki problemler, kalp hastalıkları ve diyabet gibi sistemik sağlık sorunlarının riskini artırabilir. Bu nedenle, florür içeren diş macunları kullanımı, dişlerin asit saldırılarına karşı korunmasında önemli bir faktördür.Ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri

Özgüven ve Sosyal Etkileşim

Sağlıklı ağız ve dişler, bireyin özgüvenini artırır ve sosyal ilişkilerde pozitif bir etki yaratır. Diş Hekimi Demir, estetik ve fonksiyonel tedavilerin yanı sıra, botox enjeksiyonu gibi modern tedavi yöntemlerinin de diş hekimliğinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Diş Hekimi Jale Demir, ağız ve diş sağlığının genel sağlık için vazgeçilmez olduğunu ve güzel bir gülüşün hayatı değiştirebileceğini ifade etti.

# tedavi, düzce

20 Şub 2024 - 10:28 Düzce- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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