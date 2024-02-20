Ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri

Sağlıklı Yaşamın Anahtarı: Ağız ve Diş Sağlığı
Diş Hekimi Jale Demir, sağlıklı ağız ve dişlerin, genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, sindirim sisteminin başlangıç noktası olan ağzın önemine dikkat çekti. Sağlıklı dişler, yiyeceklerin doğru şekilde işlenmesi, konuşma ve estetik bir gülüş için elzemdir.
Ağız Hijyeninin Önemi
Ağız hijyeninin ihmal edilmesi, diş çürükleri ve diş eti enfeksiyonları gibi sorunlara yol açar. Demir, düzenli diş fırçalamanın, diş ipi kullanımının ve diş hekimi kontrollerinin bu sorunların önlenmesinde kritik rol oynadığını ifade etti.
Genel Sağlık Üzerindeki Etkileri
Ağız ve diş sağlığındaki problemler, kalp hastalıkları ve diyabet gibi sistemik sağlık sorunlarının riskini artırabilir. Bu nedenle, florür içeren diş macunları kullanımı, dişlerin asit saldırılarına karşı korunmasında önemli bir faktördür.
Özgüven ve Sosyal Etkileşim
Sağlıklı ağız ve dişler, bireyin özgüvenini artırır ve sosyal ilişkilerde pozitif bir etki yaratır. Diş Hekimi Demir, estetik ve fonksiyonel tedavilerin yanı sıra, botox enjeksiyonu gibi modern tedavi yöntemlerinin de diş hekimliğinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Diş Hekimi Jale Demir, ağız ve diş sağlığının genel sağlık için vazgeçilmez olduğunu ve güzel bir gülüşün hayatı değiştirebileceğini ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.