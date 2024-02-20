Bin 890 sürücüye ceza yağdı

Kural İhlallerine Sıfır Tolerans

Denetimlerde, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, ışık donanımı eksiklikleri, kırmızı ışık ihlali, hız limiti aşımı ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme gibi çeşitli kural ihlalleri tespit edildi. Bu ihlaller sonucunda, bin 890 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak, trafik kurallarının önemi bir kez daha vurgulandı.

Trafikten Men Edilen Araçlar

Yapılan denetimlerde kusuru tespit edilen 120 araç, trafik güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle trafikten men edildi. Bu uygulama, trafikteki güvenliği artırmayı ve potansiyel kazaları önlemeyi amaçlıyor.

Okul Servislerine Özel Denetim

Öğrencilerin güvenliği düşünülerek, polis ekipleri tarafından okul servislerine yönelik özel denetimler de yapıldı. Bu denetimlerde 73 okul servisi detaylı bir şekilde incelendi, çocuklarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde taşınması için gerekli standartların kontrolü yapıldı.

Güvenli Bir Düzce İçin El Ele

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği bu denetimlerle, trafik güvenliğini sağlama ve kural ihlallerini minimize etme konusunda kararlılığını gösterdi. Vatandaşların da bu kurallara uyması, güvenli bir trafik ortamı için büyük önem taşıyor.