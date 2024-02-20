İşte, AK Parti Bolu Belediyesi Meclis Üyeleri listesi…

Bolu Merkez'de yeni yüzler, yeni umutlar

Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti), Bolu Merkez Belediye Meclisi için seçim yarışına katılacak adaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, partinin Bolu Merkez'deki temsilcileri belli oldu. Bu adaylar, şehrin geleceğini şekillendirecek önemli projelerin öncüsü olacak.

AK Parti'den Bolu Merkez'e dinamik adaylar

AK Parti'nin Bolu Merkez için belirlediği adaylar, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine büyük katkılar sunacak. Aday listesi, tecrübe ve yenilikçiliği bir araya getiren isimlerden oluşuyor:

ASIL ÜYE

1 NADİ OKUR

2 EROL ÖZAK

3 OĞUZHAN ÖZÇELİK

4 FATİH KUTLU

5 SELAMİ KONYALIOĞLU

6 AYŞE BOZACI

7 ALAATTİN KARAKAŞ

8 HASİP ESKİOĞLU

9 İLHAMİ AKÇA

10 İLKER ERDOĞAN

11 AYGÜL UZUN

12 CİHAN KARAGÖZ

13 AYHAN EREN

14 ERAY ÖZALP

15 DİNÇER NAYİR

16 HAYRETTİN PULATLI

17 BÜŞRA KALAYCIOĞLU

18 SELİM YILDIZ

19 KEMAL ÖZDEMİR

20 AYŞE ATILGAN

21 MURAT KARAAĞAÇ

22 EMİRCAN ÇATANA

23 AYDAN ÇIRACI

24 TUNCAY ÇELİK

25 SALİHA GÜLEN

26 ALİ TOPAÇ

27 VEYSEL ÇELEBİ

28 HİLAL BAKI

KONTENJAN

1 CEMİL AKAY

2 REŞAT ÖZCAN

3 İSA ÖZCAN

Bu adaylar, Bolu Merkez'in karşılaştığı zorluklara yenilikçi çözümler üretecek ve şehrin kalkınmasını hızlandıracak.

Bolu Merkez seçim stratejisi

AK Parti, Bolu Merkez'de güçlü bir temsil ile yerel yönetimlerde etkin rol almayı hedefliyor. Seçim stratejisi, bölgenin ihtiyaçlarına duyarlı, vatandaşların taleplerine yanıt verebilecek yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üzerine kurulu.

Bolu Merkez seçmeninin beklentileri

Bolu Merkez'deki seçmenler, yerel yönetimlerden altyapı, sosyal ve kültürel projelerin geliştirilmesi, ekonomik kalkınmanın desteklenmesi gibi konularda somut adımlar bekliyor. AK Parti'nin aday listesi, bu beklentilere yönelik güçlü bir vizyon sunuyor.

Seçim öncesi Bolu Merkez'de artan hareketlilik

AK Parti'nin aday listesinin açıklanması, Bolu Merkez'de seçim atmosferini daha da ısıttı. Parti, seçim çalışmalarını yoğunlaştırırken, adaylar da seçmenlerle buluşarak projelerini ve hedeflerini paylaşmaya başladı. Bu süreç, seçim rekabetini ve siyasi dinamikleri ön plana çıkarıyor.

Bolu Merkez için AK Parti'nin vizyonu

AK Parti'nin Bolu Merkez Belediye Meclisi için belirlediği aday listesi, yerel seçimlerde şehrin geleceğine yön verecek. Parti, bu adaylarla Bolu Merkez'in kalkınmasını desteklemeyi, yaşam kalitesini artırmayı ve bölgesel sorunlara kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor. Seçmenler, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde, Bolu Merkez'in geleceğini şekillendirecek bu adaylara oy verecek.