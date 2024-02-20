Bolu pazarı uçuşa geçti!

Bolu Pazarı'nda yaşanan fiyat artışları, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Her hafta gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarımızda, özellikle bu hafta ürünlerdeki zam oranları dikkat çekti. Pazarda, hayat pahalılığı konusunda tartışmalar yaşanırken, kıvırcık fiyatlarındaki artış zam şampiyonu olarak öne çıktı.

Kıvırcık fiyatlarındaki şok artış!

Geçen hafta 20 TL'den satılan kıvırcık, bu hafta 35 TL'ye yükselerek vatandaşların tepkisini çekti. Esnaf, Antalya'daki sel felaketinin fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekse de, fiyat artışları huzursuzluk yarattı.

Balık fiyatlarındaki dikkat çekici fark!

Düzce ile Bolu arasındaki balık fiyatlarındaki fark, tartışmalara yol açtı. Düzce'de 50-70 TL arasında değişen hamsi fiyatları, Bolu'da 150 TL'ye ulaştı. Bolu balıkçıları, kaliteli balık satışı yaparak, dondurulmuş balık satanlara tepki gösterdi.

Pazarda hayat pahalılığı tartışması!

Pazardaki fiyatların sorulduğu bir vatandaşın ‘hayat pahalılığı yok’ demesi ise başka vatandaşı çileden çıkardı. Tepkisini “Nasıl pahalılık yok? Sizler yüzünden bu haldeyiz zaten” diyerek dile getiren vatandaş, Pazar halkının da desteğini aldı.

Bu hafta bolu pazarı'nda fiyatlar nasıl?

Balık Fiyatları: Hamsi 150 TL, Levrek ve Karadeniz Somonu 280 TL, Deniz Çupra 350 TL, Deniz Levrek 400 TL, Çupra 280 TL, İstavrit 80 TL.

Meyve Fiyatları: Mandalina 35 TL, Çilek 150 TL, Hurma 60 TL, Elma 30 TL, Portakal 35 TL, Muz 45 TL, Kivi 60 TL.

Sebze Fiyatları: Kıvırcık 35 TL, Limon 20 TL, Patates 20 TL, Domates 60 TL, Salatalık 50 TL, Yeşil Biber 60 TL, Havuç 20 TL, Kabak 25 TL.

Bolu Pazarı'ndaki fiyat artışları ve vatandaşların tepkileri, pazarın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Her hafta canlı yayınlarımızla, pazar fiyatları ve vatandaş görüşlerini aktarmaya devam edeceğiz.