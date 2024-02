20 Şub 2024 - 12:25- Gündem

Bolu pazarı uçuşa geçti!

Bolu Pazarı'nda fiyatlar uçuşa geçti! Kıvırcık ve balık fiyatlarındaki artış, vatandaşların tepkisini çekiyor. Hayat pahalılığı tartışmaları ve esnafın cevapları canlı yayınımıza yansıdı. Ekibimiz Bolu Pazarı'ndan an be an aktardı…