- Eğitim

Geleceğin sürücüleri eğitimde!

Cumayeri ilçesinde, geleceğin bilinçli sürücülerini yetiştirmek amacıyla önemli bir adım atıldı. İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı trafik ekipleri, Pakmaya Nimet Pisak İlkokulu öğrencilerine yönelik kapsamlı bir trafik güvenliği eğitimi düzenledi.

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Geleceğin sürücüleri eğitimde!
Geleceğin sürücüleri eğitimde!
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Eğlenceli Öğrenme: Akülü Araçlarla Trafik Eğitimi

Melenpark trafik parkında gerçekleştirilen eğitimde, polis ekipleri akülü araçlar kullanarak öğrencilere trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğretti. Bu sayede öğrenciler, sürücü ve yolcu olarak trafikteki yükümlülüklerini pratik yaparak öğrendiler. Eğitim, öğrencilere unutulmaz bir deneyim sunarken, trafik güvenliği konusunda farkındalıklarını artırdı.

Geleceğin sürücüleri eğitimde!

Bilinçli Sürücüler, Güvenli Yollar

Cumayeri İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlenen bu etkinlik, 26 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verilmesini sağladı. Eğitim faaliyetleri, trafikte uyulması gereken kuralların yanı sıra sürücü ve yolcunun trafikteki yükümlülüklerini kapsıyor. Öğrenciler, bu eğitimle birlikte trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu.Geleceğin sürücüleri eğitimde!
# eğitim, polis, trafik

20 Şub 2024 - 10:53 Düzce- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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