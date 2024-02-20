Geleceğin sürücüleri eğitimde!

Eğlenceli Öğrenme: Akülü Araçlarla Trafik Eğitimi
Melenpark trafik parkında gerçekleştirilen eğitimde, polis ekipleri akülü araçlar kullanarak öğrencilere trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğretti. Bu sayede öğrenciler, sürücü ve yolcu olarak trafikteki yükümlülüklerini pratik yaparak öğrendiler. Eğitim, öğrencilere unutulmaz bir deneyim sunarken, trafik güvenliği konusunda farkındalıklarını artırdı.
Bilinçli Sürücüler, Güvenli Yollar
Cumayeri İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlenen bu etkinlik, 26 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verilmesini sağladı. Eğitim faaliyetleri, trafikte uyulması gereken kuralların yanı sıra sürücü ve yolcunun trafikteki yükümlülüklerini kapsıyor. Öğrenciler, bu eğitimle birlikte trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.