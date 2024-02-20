Geleceğin sürücüleri eğitimde!

Eğlenceli Öğrenme: Akülü Araçlarla Trafik Eğitimi

Melenpark trafik parkında gerçekleştirilen eğitimde, polis ekipleri akülü araçlar kullanarak öğrencilere trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğretti. Bu sayede öğrenciler, sürücü ve yolcu olarak trafikteki yükümlülüklerini pratik yaparak öğrendiler. Eğitim, öğrencilere unutulmaz bir deneyim sunarken, trafik güvenliği konusunda farkındalıklarını artırdı.

Bilinçli Sürücüler, Güvenli Yollar

Cumayeri İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlenen bu etkinlik, 26 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verilmesini sağladı. Eğitim faaliyetleri, trafikte uyulması gereken kuralların yanı sıra sürücü ve yolcunun trafikteki yükümlülüklerini kapsıyor. Öğrenciler, bu eğitimle birlikte trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu.