Boluspor galibiyet parolası ile Erzurumspor FK için sahaya indi

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu bir sezonun daha ortasında, play-off hedefine bir adım daha yaklaştı. Geçtiğimiz hafta Tuzlaspor karşısında elde edilen kritik galibiyetin ardından, Bolu temsilcisi gözünü 24. haftada karşılaşacağı Erzurumspor FK maçına çevirdi.

Boluspor hazırlıklara start verdi

Trendyol 1. Lig'in zirvesine oynayan Boluspor, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde, teknik direktör Yalçın Koşukavak liderliğinde hazırlıklara start verdi.

Kritik virajdan zaferle çıkan Boluspor

Boluspor, ligdeki son maçında Tuzlaspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek play-off yarışında önemli bir galibiyet elde etti. Bu zafer, kırmızı-beyazlı ekibi 36 puana taşıyarak ligde 7. sıraya yükseltti. Devre arasından bu yana yenilgi yüzü görmeyen Boluspor, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak formda bir grafik çizdi.

Antrenmandan özel notlar

Boluspor, Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla başladı. İsınma koşularıyla başlayan antrenman, yoğun bir tempoda tamamlandı.

Boluspor’da son durum

Takımda cezası biten Oğuz Kaan yeniden kadroya katılırken, kart sınırında olan oyuncular teknik direktör Yalçın Koşukavak tarafından uyarıldı. Boluspor, bu maçı galibiyet parolası ile hazırlanıyor, play-off yolunda kritik bir eşik olarak görülen Erzurumspor FK karşılaşmasına odaklanmış durumda.

Boluspor'da hedef büyük

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de oynadığı futbolla dikkat çeken bir performans sergiliyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ve ekibinin stratejik hamleleri, takımın ligde üst sıralara tırmanmasını sağladı. Play-off hedefine ulaşmak için kritik öneme sahip olan Erzurumspor FK maçı öncesi, Boluspor'un antrenmanlarındaki hırslı atmosfer, takımın bu maçtan zaferle ayrılma konusundaki kararlılığını gösteriyor.