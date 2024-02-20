Polis operasyonu! Silah ve mühimmat ele geçirildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz bir çalışma sonucu 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet eden bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Yasa Dışı Silah Ticaretine Büyük Darbe
Operasyon, E.G. isimli şüphelinin ikametgahına yönelik yapıldı. Ekiplerin evde gerçekleştirdiği aramalarda, yasa dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere modifiye edilmiş 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek ve 28 adet av fişeği ele geçirildi. Bu operasyon, bölgede yasa dışı silah ticaretine karşı yürütülen mücadelenin ne kadar ciddi ve kararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Güvenlik Güçlerinden Önemli Başarı
Zonguldak polisinin bu başarılı operasyonu, halkın güvenliği için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerimizin azim ve kararlılığının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan E.G. hakkında gerekli yasal işlemler derhal başlatıldı. Bu operasyon, aynı zamanda bölgedeki diğer potansiyel suçlulara da net bir mesaj gönderiyor: Yasa dışı faaliyetlerde bulunanlar, er ya da geç adalet önüne çıkarılacaktır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.