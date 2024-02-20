AK Parti İl Genel Meclisi Adayları belli oldu!

Bolu'da AK Parti'nin yerel seçim hazırlıkları tam gaz
Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Bolu, siyasi arenada hareketli günler yaşıyor. AK Parti, Bolu Merkez, İlçe ve Belde Belediye Başkan adaylarını duyurduktan sonra, İl Genel Meclisi aday listesi de merakla beklenen bir diğer gelişme oldu. Seçimlere kısa bir süre kala, partinin aday listesi kamuoyu ile paylaşıldı, seçim heyecanı iyice arttı.
AK Parti Bolu İl Genel Meclisi Adayları kimler?
AK Parti'nin Bolu İl Genel Meclisi için belirlemiş olduğu adaylar, partinin yerel yönetimlere bakış açısını ve Bolu için planladığı projeleri temsil ediyor. İl Başkanı Suat Güner ve ekibinin özenle hazırladığı liste, Seçim Kurulu'na sunuldu. Bu liste, AK Parti'nin Bolu'daki yerel seçimlere verdiği önemi ve aday seçim sürecindeki titiz çalışmalarını yansıtıyor.
AK Parti'nin Bolu için belirlediği İl Genel Meclisi adayları şöyle:
Asıl Üyeler:
Ekrem Çetinkaya
Zerrin Yavuz Açıkalın
Samet Kocadağ
İsmail Eker
Metin Eymür
Ümit Tomurcukgül
Yedek Üyeler:
Erdem Yılmaz
Haluk Yerlikaya
Özlem Kabadayı
Fatma Yılmaz
Erkan Özak
Mehmet Ali Çamlıbel
Bu adaylar, Bolu'nun sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla yola çıktı.
Bolu'da Seçim Atmosferi
Bolu, 31 Mart yerel seçimlerine odaklanmış durumda. AK Parti'nin aday listesinin açıklanması, seçim atmosferini daha da hareketlendirdi. Parti, Bolu'da güçlü bir temsil ile mecliste yer almayı hedefliyor. Adaylar, seçim sürecinde Bolu'nun dört bir yanını ziyaret edecek, projelerini ve vizyonlarını seçmenlerle paylaşacak.
Bolu'nun geleceği için oy verin
AK Parti'nin Bolu İl Genel Meclisi aday listesi, yerel seçimlerin kritik bir parçası olarak ön plana çıkıyor. Parti, bu adaylarla Bolu'nun geleceğine yön vermek, bölgesel kalkınmayı desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak istiyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.