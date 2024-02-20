Korkutan yangın! İki ev kullanılamaz hale geldi

Yangının Detayları ve İtfaiyenin Müdahalesi

Öğlen saatlerinde başlayan yangın, sobaya kömür atıldıktan sonra meydana geldi. Ev sahibi Bahar Donbay'ın ifadesine göre, kömür atıldıktan sonra sobanın kapakları havaya uçtu ve alevler etrafa yayıldı. Bu felaket, iki evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangına hızla müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Olay yerine ayrıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mağdurların Gözyaşları ve Soruşturma Süreci

Yangını gören mahalle sakinleri, duygu dolu anlar yaşadı. Evlerini alevler içinde görenlerin yürekleri yandı. Ev sahibi Bahar Donbay, yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yangınla ilgili Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Önemli Uyarılar ve Alınması Gereken Tedbirler

Bu tür olaylar, soba kullanımı sırasında alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Vatandaşların, soba ve ısıtıcıları kullanırken daha dikkatli olmaları ve olası yangın risklerine karşı tedbirli davranmaları büyük önem taşıyor.