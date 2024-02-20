- Asayiş

Korkutan yangın! İki ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Çınartepe Mahallesi'nde meydana gelen ve sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, iki aileyi evsiz bıraktı. Aydıntepe Sokak'ta bulunan Bahar Donbay'a ait evde başlayan yangın, kısa sürede yan evi de etkisi altına aldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Korkutan yangın! İki ev kullanılamaz hale geldi mask
Korkutan yangın! İki ev kullanılamaz hale geldi
Korkutan yangın! İki ev kullanılamaz hale geldi
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Yangının Detayları ve İtfaiyenin Müdahalesi

Öğlen saatlerinde başlayan yangın, sobaya kömür atıldıktan sonra meydana geldi. Ev sahibi Bahar Donbay'ın ifadesine göre, kömür atıldıktan sonra sobanın kapakları havaya uçtu ve alevler etrafa yayıldı. Bu felaket, iki evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangına hızla müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Olay yerine ayrıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Korkutan yangın! İki ev kullanılamaz hale geldi

Mağdurların Gözyaşları ve Soruşturma Süreci

Yangını gören mahalle sakinleri, duygu dolu anlar yaşadı. Evlerini alevler içinde görenlerin yürekleri yandı. Ev sahibi Bahar Donbay, yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yangınla ilgili Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.Korkutan yangın! İki ev kullanılamaz hale geldi

Önemli Uyarılar ve Alınması Gereken Tedbirler

Bu tür olaylar, soba kullanımı sırasında alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Vatandaşların, soba ve ısıtıcıları kullanırken daha dikkatli olmaları ve olası yangın risklerine karşı tedbirli davranmaları büyük önem taşıyor.Korkutan yangın! İki ev kullanılamaz hale geldi

# zonguldak, polis

20 Şub 2024 - 11:10 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL