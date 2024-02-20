Akaryakıt alımlarında nakit indirimi ve kart komisyonlarına devrim gibi düzenleme!

Nakit Ödemelerde İndirim

Türkiye'nin akaryakıt sektörü, bankaların kart komisyonlarına yönelik bir dönüşümün eşiğinde. Yüksek kart komisyonlarına bir çözüm bulma arayışında olan akaryakıt istasyonları, nakit ödemelerde indirimler sunmayı ve kart ödemelerinde ek ücretler getirmeyi planlıyor. Bu yeni düzenlemeler, sektördeki mevcut pratikleri kökten değiştirecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Nakit Ödemelerde Cazip İndirimler

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yaptığı çağrı ile bu değişimin sinyallerini verdi. Aktaş, akaryakıt istasyonlarının nakit ödemelerde, kart komisyonlarına eş değer bir indirim yaparak, tüketicilere önemli avantajlar sunabileceğini belirtti. Bu sayede, bir depo yakıt alımında vatandaşlara 2 litre benzini ücretsiz olarak sunma imkanı doğuyor.

Kart Ödemelerinde Ek Ücretler

Diğer yandan, kartlı ödemelerde "hizmet bedeli fişi" kesilerek, banka komisyonlarının tüketici tarafından karşılanması öneriliyor. Bu düzenleme, hem akaryakıt istasyonlarının mali yükünü hafifletecek hem de tüketicilere ödeme yöntemleri konusunda daha fazla seçenek sunacak.

Banka Komisyonlarının Etkisi ve Çözüm Arayışı

Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 12,700 akaryakıt istasyonu, bankaların uyguladığı yüksek komisyon oranlarından olumsuz etkileniyor. Kredi kartı ile yapılan alımlarda uygulanan yüzde 3,36 gibi komisyonlar, özellikle akaryakıt alımlarının büyük bir kısmının kredi kartı ile yapılması nedeniyle istasyonları zor durumda bırakıyor.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

EPGİS Başkanı Aktaş'ın BDDK'ya sunduğu teklif, sektördeki bu zorluklara çözüm bulmayı amaçlıyor. Kredi kartı ödemelerinde hizmet bedeli fişi kesilmesi ve nakit ödemelerde komisyon alınmaması gibi öneriler, hem akaryakıt istasyonlarına hem de tüketicilere kazanç sağlayacak bir modelin kapısını aralıyor.

Akaryakıt sektöründeki bu potansiyel değişiklikler, tüketicilerin ve sektör temsilcilerinin dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi. Banka kart komisyonlarına yönelik düzenlemeler ve nakit ödemelerde sunulan indirimler, sektörde yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.