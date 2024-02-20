Ticari araçlara sıkı denetim

Detaylı Kontroller Yapıldı
Trafik ekipleri, şüpheli buldukları araçları durdurarak, fazla yolcu taşıma, emniyet kemeri kullanımı, SRC belgesi ve araç sigortaları olmak üzere dört ana kategoride denetim yaptı. Bu denetimler, trafikteki güvenliği maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.
Eğitim ve Farkındalık
Denetimler sırasında sürücülere, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapılarak, eğitim ve farkındalığın artırılması hedeflendi. Bu sayede, hem sürücülerin hem de yolcuların trafik kurallarına olan saygısının artırılması amaçlanıyor.
Sürekli Denetim
Yaklaşık bir saat süren ve başarıyla tamamlanan bu uygulamanın, periyodik aralıklarla devam edeceği belirtildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sürekli kılmak adına bu tür denetimleri sıklaştıracak.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.