- Asayiş

Ticari araçlara sıkı denetim

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, şehrin can damarı Gazipaşa Caddesi'nde ticari araçlara yönelik bir denetim operasyonu gerçekleştirdi. Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen bu uygulama, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğini ön planda tutuyor.

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Ticari araçlara sıkı denetim mask
Ticari araçlara sıkı denetim
Ticari araçlara sıkı denetim
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Detaylı Kontroller Yapıldı
Trafik ekipleri, şüpheli buldukları araçları durdurarak, fazla yolcu taşıma, emniyet kemeri kullanımı, SRC belgesi ve araç sigortaları olmak üzere dört ana kategoride denetim yaptı. Bu denetimler, trafikteki güvenliği maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. 

Ticari araçlara sıkı denetim

Eğitim ve Farkındalık
Denetimler sırasında sürücülere, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapılarak, eğitim ve farkındalığın artırılması hedeflendi. Bu sayede, hem sürücülerin hem de yolcuların trafik kurallarına olan saygısının artırılması amaçlanıyor.Ticari araçlara sıkı denetim

Sürekli Denetim
Yaklaşık bir saat süren ve başarıyla tamamlanan bu uygulamanın, periyodik aralıklarla devam edeceği belirtildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sürekli kılmak adına bu tür denetimleri sıklaştıracak.
# araç, eğitim, zonguldak, trafik

20 Şub 2024 - 11:14 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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