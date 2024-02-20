Ticari araçlara sıkı denetim

Detaylı Kontroller Yapıldı

Trafik ekipleri, şüpheli buldukları araçları durdurarak, fazla yolcu taşıma, emniyet kemeri kullanımı, SRC belgesi ve araç sigortaları olmak üzere dört ana kategoride denetim yaptı. Bu denetimler, trafikteki güvenliği maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Eğitim ve Farkındalık

Denetimler sırasında sürücülere, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapılarak, eğitim ve farkındalığın artırılması hedeflendi. Bu sayede, hem sürücülerin hem de yolcuların trafik kurallarına olan saygısının artırılması amaçlanıyor.

Sürekli Denetim

Yaklaşık bir saat süren ve başarıyla tamamlanan bu uygulamanın, periyodik aralıklarla devam edeceği belirtildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sürekli kılmak adına bu tür denetimleri sıklaştıracak.