2024 buğday rekoltesi beklentileri yüksek, verimde büyük artış

Bu Yıl Buğday Üreticileri İçin Bereketli Geçiyor

2024 yılı buğday üreticileri için umut vadeden bir yıl olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık ve düşük verimlerin aksine, bu yıl Kasım ve Aralık aylarında yaşanan yağışlar, buğday tarlalarına adeta hayat verdi. Uzmanlar, bu yıl dönüm başına 500-700 kilogram arasında bir verim bekleniyor. Bu, geçen seneki 350-500 kilogramlık ortalama verimin oldukça üzerinde bir rakam.

İklim Koşulları Buğday Üretimini Nasıl Etkiledi?

2024 yılının buğday üretimi için olumlu geçmesinin ana sebebi, Kasım ve Aralık aylarında yaşanan yağışlar oldu. İlk ekim zamanında kuraklık endişesi yaşansa da, sonrasında gelen yağışlar buğday tarlalarını canlandırdı. Uzmanlar, buğdayların bu yıl ekstra sulama gerektirmeden geliştiğini belirtiyor. Şu ana kadar yaşanmayan don olayları da buğdayın kardeşlenmesini engelledi, bu da verimin artmasına katkı sağlayabilir.

Çiftçilere Önemli Tavsiyeler

Tarım uzmanı Mehmet Akın Doğan, buğday üreticilerine önemli tavsiyelerde bulunuyor. Doğan'a göre, buğday tarlaları sürekli kontrol altında tutulmalı. Özellikle buğdayın boyu arttıkça, çiftçilerin hastalık ve zararlılara karşı önlem alması gerekiyor. Buğday başağa kalktığında septorya, kök boğazı ve pas hastalığı gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Hasat Zamanı Yaklaşıyor

Mayıs ayı, buğday üreticileri için hasat zamanının başlangıcı olacak. Doğan, yurdun dört bir yanında buğdayın çok iyi durumda olduğunu ve yüksek rekolte beklentisi içinde olduklarını ifade ediyor. Eğer hava koşulları bu şekilde devam ederse, Mayıs ayının ortalarında güney sahil ilçelerinden başlayarak geniş bir alanda hasat yapılması planlanıyor. Buğday üreticileri, dönüm başına ortalama 500-700 kilogram arası bir verimle bereketli bir sezon geçirmeyi umuyor.

Bu yılın buğday üretimi, hem çiftçiler hem de tüketiciler için umut verici görünüyor. Yağışların ve elverişli hava koşullarının yardımıyla, 2024 buğday rekoltesi, geçmiş yıllara göre önemli bir artış gösteriyor.