- Asayiş

Cip evin önüne uçtu

Zonguldak Acılık Caddesi, gece saatlerinde beklenmedik bir olaya sahne oldu. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden bir cip, adeta havada uçuşarak bir evin önüne düştü.

İhlas Haber Ajansı
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Cip evin önüne uçtu mask
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Yağışlı Hava Kazayı Tetikledi

Edinilen bilgilere göre, olay Acılık Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yağışlı hava sebebiyle zeminin kayganlaşması, sürücünün cip üzerindeki kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Kontrolden çıkan araç, hızını alamayarak bir evin ön bahçesine uçtu.

Şans Eseri Yaralanan Yok

Kazanın şiddeti, bölge sakinlerini ve olay yerine ulaşanları endişelendirse de, büyük bir şans eseri kazada yaralanan olmadı. Ancak, cip ciddi maddi hasarla karşı karşıya kaldı. Olay yerine hızla ulaşan çekici ekipleri, cipi bulunduğu yerden güvenli bir şekilde kurtardı.

Polis Soruşturma Başlattı

Kaza sonrası olay yerine intikal eden polis ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiğini ve olası ihmallere karşı detaylı bir inceleme yapılıyor. Bölge sakinleri, yaşanan bu üzücü olayın tekrarlanmaması için yetkililerden önlem alınmasını talep ediyor.
# araç, polis, kaza

20 Şub 2024 - 11:27 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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