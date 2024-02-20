İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı ve fırsat vurgusu! Geçtiğimiz hafta altın piyasasında neler oldu?

Fırsat Penceresi Açılıyor!

Altın ve para piyasaları üzerine uzman görüşleriyle tanınan İslam Memiş, altın piyasasında yaşanan son dalgalanmaların ardından yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Memiş, altın yatırımcılarını gelecek hareketliliklere karşı hazırlıklı olmaya çağırarak, "Hazırlığa başlayın" mesajını verdi.

Geçtiğimiz Hafta Altın Piyasasında Neler Oldu?

2024 yılının başında ons altın fiyatları 2000 doların üzerinde seyrederken, geçtiğimiz hafta 1900 dolar seviyelerine gerileyerek yatırımcılar arasında endişe yarattı. Bu düşüş, altın piyasasında ciddi bir paniğe neden oldu. Ancak Memiş, yatırımcılara sakin kalmaları yönünde tavsiyede bulunarak, altın fiyatlarının gelecek haftalarda izleyeceği muhtemel yolları açıkladı.

Altın İçin "Büyük Fırsat" Vurgusu

İslam Memiş, ons altın fiyatlarının geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüşün, altın borcu olanlar, yatırım yapmayı düşünenler veya düğün hazırlığı içinde olanlar için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Özellikle, "Bu düşüşler, yeni yükselişler için bir fırsat" diyerek, yatırımcıları gelecek haftalarda beklenen yükselişlere hazırlıklı olmaya davet etti.

Gelecek Haftalar İçin Altın Tahminleri

Memiş, gelecek haftalarda ons altın fiyatlarının 2000-2050 dolar bandını izleyeceğini öngörüyor. Ayrıca, gram altın/TL fiyatının yeni rekorlar kıracağını ve Mart ayında 2150 TL, yaz aylarında 2500-2700 TL ve yıl sonuna kadar 3000 TL seviyelerine ulaşacağını tahmin ediyor.

Yatırımcılara Portföy Çeşitlendirme Önerisi

Altın yatırımcılarına portföylerini çeşitlendirme tavsiyesinde bulunan Memiş, borsa, altın, gümüş ve döviz gibi farklı yatırım araçlarına yatırım yapılmasını öneriyor. Özellikle gümüş yatırımcılarına sabırlı olmalarını tavsiye ederek, gümüşün yıl içinde yeni rekorlar kıracağını öngörüyor.