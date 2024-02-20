TOGG T10X 2024 modelinin öne çıkan özellikleri neler? TOGG’un kar ve buz üstündeki performansı

Performans ve Konfor Bir Arada

Türkiye'nin otomobili TOGG, yeni modeli T10X ile kış koşullarının zorluklarına meydan okuyor. 20 Ocak'tan itibaren yeni siparişlerini kabul etmeye başlayan TOGG, T10X modelini Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki kullanıcılarla buluşturarak gerçek dünya testlerine tabi tutuyor. Özellikle Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle dikkat çeken T10X, kar ve buz üzerindeki üstün performansıyla göz dolduruyor.

Karlı Yollarda Bir Türk Yıldızı: TOGG T10X

Düzce'den Antalya'ya, İzmir'den Diyarbakır'a kadar geniş bir coğrafyada kullanıcılarla buluşan TOGG T10X, Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan mobil deneyim merkezi sayesinde ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Tekir Gölü çevresindeki pistte, kar, buz ve rüzgar gibi zorlu şartlarda test edilen T10X, yol tutuşu, güvenlik ve konfor özellikleriyle tam not alıyor.

2024 Model T10X: Donanım ve Teknik Özellikler

2024 üretim yılında sunulan T10X modelleri, çeşitli donanım versiyonları ve zengin içerikleriyle dikkat çekiyor. V1 donanım tipi, 18 inç jantlar, kablosuz şarj, anahtarsız giriş ve daha birçok teknolojik ve konfor özelliği sunarken, V2 donanım tipi ise 19 inç jantlar, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar gibi ekstra özelliklerle konforu bir üst seviyeye taşıyor.

Kısa Sürede Teslimat Fırsatı

TOGG, 2024 model T10X için sipariş veren kullanıcılara çekilişsiz ve kısa sürede teslimat imkanı sunuyor. Sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve üretim planlamasına bağlı olarak, kullanıcılar yeni araçlarına hızlıca kavuşuyor.