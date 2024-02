Havalimanı'nda güvenlik alarmı! Valizden silah çıktı

Kdz.Ereğli'de Silah Kaçakçılığına Darbe

Benzer bir olay, Zonguldak'ın Kdz.Ereğli ilçesine bağlı Davutlar köyünde yaşandı. Yerel güvenlik güçleri, havaya ateş açtığı belirlenen bir şahsın evinde ve eklentilerinde, adli makamların verdiği arama kararına dayanarak, detaylı bir arama gerçekleştirdi.



Yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca, dört adet tabanca namlusu, dört adet tabanca şarjörü ve otuz dört adet tabanca mermisi ele geçirildi. Bu operasyon, bölgede silah kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak görüldü.

Adli Süreç ve Sonuçlar

Her iki olayda da şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bu vakalar, havalimanları ve diğer kritik noktalarda güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için güvenlik tedbirlerinin artırılacağını ve halkın can ve mal güvenliği için her türlü önlemin alınacağını belirtti.