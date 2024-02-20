- Asayiş

Havalimanı'nda güvenlik alarmı! Valizden silah çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Zonguldak Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir güvenlik kontrolünde, bir yolcunun valizinden silah ele geçirildi. Olay, havalimanı güvenlik ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Havalimanı'nda güvenlik alarmı! Valizden silah çıktı mask
Havalimanı'nda güvenlik alarmı! Valizden silah çıktı
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Kdz.Ereğli'de Silah Kaçakçılığına Darbe

Benzer bir olay, Zonguldak'ın Kdz.Ereğli ilçesine bağlı Davutlar köyünde yaşandı. Yerel güvenlik güçleri, havaya ateş açtığı belirlenen bir şahsın evinde ve eklentilerinde, adli makamların verdiği arama kararına dayanarak, detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Havalimanı'nda güvenlik alarmı! Valizden silah çıktı


Yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca, dört adet tabanca namlusu, dört adet tabanca şarjörü ve otuz dört adet tabanca mermisi ele geçirildi. Bu operasyon, bölgede silah kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak görüldü.

Adli Süreç ve Sonuçlar

Her iki olayda da şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bu vakalar, havalimanları ve diğer kritik noktalarda güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için güvenlik tedbirlerinin artırılacağını ve halkın can ve mal güvenliği için her türlü önlemin alınacağını belirtti.
# zonguldak

20 Şub 2024 - 11:38 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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