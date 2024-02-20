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Yeraltı görüntüleme teknolojisi ile afetlere hazırlık

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan Orman Kurtarma (ORKUT) ekibi, Zonguldak İl AFAD Müdürlüğü tarafından verilen arama kurtarma eğitimini başarıyla tamamladı. Bu eğitim, özellikle 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük felaketin ardından, afetlere müdahale kapasitesini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Yeraltı görüntüleme teknolojisi ile afetlere hazırlık
Yeraltı görüntüleme teknolojisi ile afetlere hazırlık
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Eğitimler, yerli ve milli imkanlarla üretilen yerüstü ve yeraltı görüntüleme cihazlarının kullanımını da kapsıyor, böylece ORKUT ekibinin afet durumlarında daha etkin müdahale edebilmesi hedefleniyor.

Yeraltı görüntüleme teknolojisi ile afetlere hazırlık

Eğitim ve Teknoloji ile Güçlendirilen ORKUT Ekipleri

Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta konuşlanacak olan toplam 13 personelden oluşan 3 ORKUT ekibinin kurulması planlanıyor. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, eğitimlerin tamamlanmasıyla ekibin orman yangınlarının yanı sıra her türlü afet durumunda kendi güvenliklerini sağlayabilecek ve arama kurtarma ekipmanlarını etkin bir şekilde kullanabileceklerini belirtti.

Yeraltı Görüntüleme Cihazı ile Afetlere Anında Müdahale

ORKUT ekibi, yeraltı görüntüleme cihazı sayesinde deprem, sel gibi afetlerde hızlı ve etkili müdahale edebilme kapasitesine kavuştu. Eğitimler, kriz anlarında iş güvenliği, organizasyon ve planlama, görev dağılımı gibi hayati önem taşıyan konuları kapsıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bu cihazlar, acil durumlarda büyük katkı sağlayarak afetlerin olumsuz etkilerinin hızla azaltılmasına olanak tanıyor.Yeraltı görüntüleme teknolojisi ile afetlere hazırlık

Yenilikçi Eğitimler ve Teknolojilerle Donatılan ORKUT

Yeraltı görüntüleme cihazı eğitmeni Nurettin Akpınar liderliğinde, ORKUT ekibi, afetlere müdahalede kullanılacak teknolojiler konusunda sürekli eğitim alacak. Bu sayede, ekip, her türlü afet durumunda daha hızlı ve etkili müdahale edebilme yeteneğini sürekli geliştirecek.

# teknoloji, orman, eğitim, bartın, karabük, zonguldak

20 Şub 2024 - 11:52 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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