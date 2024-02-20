Yeraltı görüntüleme teknolojisi ile afetlere hazırlık

Eğitimler, yerli ve milli imkanlarla üretilen yerüstü ve yeraltı görüntüleme cihazlarının kullanımını da kapsıyor, böylece ORKUT ekibinin afet durumlarında daha etkin müdahale edebilmesi hedefleniyor.
Eğitim ve Teknoloji ile Güçlendirilen ORKUT Ekipleri
Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta konuşlanacak olan toplam 13 personelden oluşan 3 ORKUT ekibinin kurulması planlanıyor. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, eğitimlerin tamamlanmasıyla ekibin orman yangınlarının yanı sıra her türlü afet durumunda kendi güvenliklerini sağlayabilecek ve arama kurtarma ekipmanlarını etkin bir şekilde kullanabileceklerini belirtti.
Yeraltı Görüntüleme Cihazı ile Afetlere Anında Müdahale
ORKUT ekibi, yeraltı görüntüleme cihazı sayesinde deprem, sel gibi afetlerde hızlı ve etkili müdahale edebilme kapasitesine kavuştu. Eğitimler, kriz anlarında iş güvenliği, organizasyon ve planlama, görev dağılımı gibi hayati önem taşıyan konuları kapsıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bu cihazlar, acil durumlarda büyük katkı sağlayarak afetlerin olumsuz etkilerinin hızla azaltılmasına olanak tanıyor.
Yenilikçi Eğitimler ve Teknolojilerle Donatılan ORKUT
Yeraltı görüntüleme cihazı eğitmeni Nurettin Akpınar liderliğinde, ORKUT ekibi, afetlere müdahalede kullanılacak teknolojiler konusunda sürekli eğitim alacak. Bu sayede, ekip, her türlü afet durumunda daha hızlı ve etkili müdahale edebilme yeteneğini sürekli geliştirecek.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.