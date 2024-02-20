Korkunç kazada, zamanla yarış!

Kurtarma Operasyonu: İtfaiye Ekiplerinin Zamanla Yarışı

Kazanın hemen ardından, bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 78 AAZ 617 plakalı otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışmış halde bulundu. İtfaiye ekipleri, profesyonel ve hızlı müdahaleleriyle sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu başarılı kurtarma operasyonu, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Sağlık Durumu ve Hastane Süreci

Kurtarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan sürücünün, kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Trafik Güvenliği Uyarısı

Bu kaza, trafik güvenliği konusunda sürücülere önemli hatırlatmalarda bulunuyor. Kavşaklarda dönüş yaparken ekstra dikkatli olunması, hız limitlerine uyulması ve trafik işaretlerine riayet edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulanıyor. Karabük Emniyet Müdürlüğü, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya çağırıyor.