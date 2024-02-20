- Asayiş

Korkunç kazada, zamanla yarış!

Karabük'ün yoğun işlek noktalarından biri olan Organize Sanayi Kavşağı, dün akşam saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu. Eskipazar yönüne doğru ilerleyen T.K. yönetimindeki 78 AAD 720 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmaya çalışan C.D. idaresindeki 78 AAZ 617 plakalı araç ile çarpıştı. Bu çarpışma, trafikteki diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar arasında büyük endişe yarattı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Korkunç kazada, zamanla yarış! mask
Korkunç kazada, zamanla yarış!
Korkunç kazada, zamanla yarış!
Haber albümü için resme tıklayın

Kurtarma Operasyonu: İtfaiye Ekiplerinin Zamanla Yarışı

Kazanın hemen ardından, bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 78 AAZ 617 plakalı otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışmış halde bulundu. İtfaiye ekipleri, profesyonel ve hızlı müdahaleleriyle sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu başarılı kurtarma operasyonu, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Korkunç kazada, zamanla yarış!

Sağlık Durumu ve Hastane Süreci

Kurtarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan sürücünün, kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.Korkunç kazada, zamanla yarış!

Trafik Güvenliği Uyarısı

Bu kaza, trafik güvenliği konusunda sürücülere önemli hatırlatmalarda bulunuyor. Kavşaklarda dönüş yaparken ekstra dikkatli olunması, hız limitlerine uyulması ve trafik işaretlerine riayet edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulanıyor. Karabük Emniyet Müdürlüğü, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya çağırıyor.
# tedavi, araç, eğitim, karabük, polis, kaza, trafik

20 Şub 2024 - 12:06 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL