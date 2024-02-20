Korkunç kazada, zamanla yarış!

Kurtarma Operasyonu: İtfaiye Ekiplerinin Zamanla Yarışı
Kazanın hemen ardından, bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 78 AAZ 617 plakalı otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışmış halde bulundu. İtfaiye ekipleri, profesyonel ve hızlı müdahaleleriyle sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu başarılı kurtarma operasyonu, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
Sağlık Durumu ve Hastane Süreci
Kurtarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan sürücünün, kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.
Trafik Güvenliği Uyarısı
Bu kaza, trafik güvenliği konusunda sürücülere önemli hatırlatmalarda bulunuyor. Kavşaklarda dönüş yaparken ekstra dikkatli olunması, hız limitlerine uyulması ve trafik işaretlerine riayet edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulanıyor. Karabük Emniyet Müdürlüğü, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya çağırıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.