- Asayiş

Otomobil ile kamyonet çarpıştı! Korku dolu anlar

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde yaşanan trafik kazası, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Miralay Halitbey Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir kamyonet ile otomobilin çarpıştığı bildirildi. Kazanın detaylarına göre, Y.Y. yönetimindeki 42 PH 565 plakalı Tofaş marka otomobil ile M.A.S. idaresindeki 37 ABK 706 plakalı Ford marka kamyonet kaza yaptı.

İhlas Haber Ajansı
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı! Korku dolu anlar mask
Otomobil ile kamyonet çarpıştı! Korku dolu anlar
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Kaza Anı ve Sonrası

Kaza, sürücülerin kontrolünü kaybettiği bir anda gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Y.Y., araçlar arasında sıkışarak ciddi şekilde yaralandı. Olay yerinde bulunan duyarlı vatandaşlar, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden hızla kurtardı. Yaralı sürücü, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı! Korku dolu anlar

İnceleme ve Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrası olay yerine gelen güvenlik güçleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar ve sürücüler hakkında detaylı bilgi toplama işlemi yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer sürücüleri ve vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Önemli Uyarılar ve Tavsiyeler

Bu tür kazaların önüne geçmek için sürücülerin daha dikkatli olması, hız limitlerine uyması ve özellikle şehir içi yollarda daha tedbirli sürüş yapmaları gerektiği vurgulandı. Kastamonu'da yaşanan bu kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.
# trafik, eğitim, kaza, otomobil, kastamonu

20 Şub 2024 - 12:16 Kastamonu- Asayiş

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