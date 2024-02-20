Hazine peşindeki kaçak kazıcılar jandarma tarafından yakalandı

Tarihi Eser Avcıları Suçüstü Yakalandı
Yapılan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, hızlı ve etkili bir operasyonla kaçak kazı yapılan bölgeye ulaştı. Kayalık bir arazide, tarihi eser peşinde koşan iki şahıs, jandarma tarafından kazı yaparken yakalandı. Bu baskın, bölgede tarihi eser kaçakçılığına karşı verilen mücadelenin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Ele Geçirilen Malzemeler ve Başlatılan Adli İşlem
Jandarma ekipleri, şahısların yanında bir adet elektronik metal detektörü, kazma, kürek, çekiç, tokmak ve levye gibi çeşitli kazı aletleri ele geçirdi. Bu ekipmanlar, kaçak kazı faaliyetlerinin ne kadar planlı ve donanımlı yapıldığını ortaya koydu. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler derhal başlatıldı.
Önemli Uyarı ve Çağrı
Bu olay, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazıların, kültürel mirasımıza verdiği zararın altını çizerken, yetkililerin bu tür faaliyetlere karşı ne kadar uyanık ve kararlı olduğunu da göstermektedir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.