- Asayiş

Hazine peşindeki kaçak kazıcılar jandarma tarafından yakalandı

Bartın'ın sakin ormanlık alanları, geçmişin sırlarını arayan hazine avcıları için cazip bir hedef haline geldi. Ancak bu kez, hazine arayışı içinde olan iki kişi, beklenmedik bir durumla karşılaştı.

İhlas Haber Ajansı
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Hazine peşindeki kaçak kazıcılar jandarma tarafından yakalandı mask
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Tarihi Eser Avcıları Suçüstü Yakalandı

Yapılan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, hızlı ve etkili bir operasyonla kaçak kazı yapılan bölgeye ulaştı. Kayalık bir arazide, tarihi eser peşinde koşan iki şahıs, jandarma tarafından kazı yaparken yakalandı. Bu baskın, bölgede tarihi eser kaçakçılığına karşı verilen mücadelenin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ele Geçirilen Malzemeler ve Başlatılan Adli İşlem

Jandarma ekipleri, şahısların yanında bir adet elektronik metal detektörü, kazma, kürek, çekiç, tokmak ve levye gibi çeşitli kazı aletleri ele geçirdi. Bu ekipmanlar, kaçak kazı faaliyetlerinin ne kadar planlı ve donanımlı yapıldığını ortaya koydu. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler derhal başlatıldı.

Önemli Uyarı ve Çağrı

Bu olay, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazıların, kültürel mirasımıza verdiği zararın altını çizerken, yetkililerin bu tür faaliyetlere karşı ne kadar uyanık ve kararlı olduğunu da göstermektedir.
# jandarma

20 Şub 2024 - 12:30 Bartin- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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