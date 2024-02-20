CHP Belediye meclis üyeliği aday listesi açıklandı!

CHP Bolu'dan Seçimlere Özel Hazırlık

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bolu ilçesindeki belediye meclis üyeliği için aday listesi, büyük bir merakla beklenen bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün yaptığı açıklamayla, seçimler öncesinde partinin stratejik hamleleri ve yenilikçi aday kadrosu ortaya kondu.

Kontenjan Adayları Sürprizi

Partinin Bolu Belediye Başkanlığı için belirlediği kontenjan adayları, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda sürpriz bir etki yarattı. Tuna Özcan, Resmiye Kahruman ve Ömer Polat gibi isimler, kontenjan adayı olarak belirlendi. Bu adaylar, CHP'nin Bolu'daki Başkan Adayı Tanju Özcan'ın seçim zaferi halinde doğrudan meclis üyeliğine geçecek.

Tam Liste Açıklandı: 28 Aday Güç Gösterisi Yapacak

CHP, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri için hazırlıklarını tamamladığını ve 28 kişilik asil üye aday listesini, il genel meclisi adaylarını ve Karacasu Belde Belediye Başkanı ile belediye meclis üyesi kontenjan adaylarını içeren tam kadroyu açıkladı. İl Başkanı Karagöz, listelerin %70 oranında yenilendiğini belirterek, seçmenlerin karşısına yenilenmiş ve dinamik bir ekip ile çıkacaklarını ifade etti.

BOLU İL GENEL MECLİSİ

ÖZCAN GÜLER

ERHAN BEYKOZ

HÜSEYİN YIKILMAZ

ERDAL TOMBAK

SUAT TURPCU

DURMUŞ AKBAŞ

BELEDİYE MECLİSİ KONTENJAN ADAYLARI

TUNA ÖZCAN

RESMİYE KAHRUMAN

ÖMER POLAT

BELEDİYE MECLİSİ ASİL ÜYE ADAYLARI

HÜSEYİN EKREM SERİN

CAHİT GÖRÜŞ

ZUHAL IŞIN

AHMET FİDAN

CİHAN TUTAL

FIRAT ÇINGI

BUSE ÖZKAN

MURAT CEYLAN

ÖZGÜR KESEMEN

ERDAL SAK

ALİ SARIYILDIZ

İLHAN ÇALIŞKAN

SÜLEYMAN CAN

OKAY ÖZCAN

NURETTİN GÜLER

AYDAN ÖZDEMİR

HÜLYA BERBEROĞLU

MEHMET KORKMAZ

ORHAN BAYRAK

SAADET DİŞLİ

DEVRİM BAŞARAN

NACİ PARLAK

İLHAMİ KONUK

AYHAN İNCE

MERT KONUK

KAZIM KABADAYI

NEJLA SÖZKESEN

ABDULKADİR TEZEL