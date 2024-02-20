CHP Belediye meclis üyeliği aday listesi açıklandı!

CHP Bolu'dan Seçimlere Özel Hazırlık
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bolu ilçesindeki belediye meclis üyeliği için aday listesi, büyük bir merakla beklenen bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün yaptığı açıklamayla, seçimler öncesinde partinin stratejik hamleleri ve yenilikçi aday kadrosu ortaya kondu.
Kontenjan Adayları Sürprizi
Partinin Bolu Belediye Başkanlığı için belirlediği kontenjan adayları, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda sürpriz bir etki yarattı. Tuna Özcan, Resmiye Kahruman ve Ömer Polat gibi isimler, kontenjan adayı olarak belirlendi. Bu adaylar, CHP'nin Bolu'daki Başkan Adayı Tanju Özcan'ın seçim zaferi halinde doğrudan meclis üyeliğine geçecek.
Tam Liste Açıklandı: 28 Aday Güç Gösterisi Yapacak
CHP, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri için hazırlıklarını tamamladığını ve 28 kişilik asil üye aday listesini, il genel meclisi adaylarını ve Karacasu Belde Belediye Başkanı ile belediye meclis üyesi kontenjan adaylarını içeren tam kadroyu açıkladı. İl Başkanı Karagöz, listelerin %70 oranında yenilendiğini belirterek, seçmenlerin karşısına yenilenmiş ve dinamik bir ekip ile çıkacaklarını ifade etti.
BOLU İL GENEL MECLİSİ
ÖZCAN GÜLER
ERHAN BEYKOZ
HÜSEYİN YIKILMAZ
ERDAL TOMBAK
SUAT TURPCU
DURMUŞ AKBAŞ
BELEDİYE MECLİSİ KONTENJAN ADAYLARI
TUNA ÖZCAN
RESMİYE KAHRUMAN
ÖMER POLAT
BELEDİYE MECLİSİ ASİL ÜYE ADAYLARI
HÜSEYİN EKREM SERİN
CAHİT GÖRÜŞ
ZUHAL IŞIN
AHMET FİDAN
CİHAN TUTAL
FIRAT ÇINGI
BUSE ÖZKAN
MURAT CEYLAN
ÖZGÜR KESEMEN
ERDAL SAK
ALİ SARIYILDIZ
İLHAN ÇALIŞKAN
SÜLEYMAN CAN
OKAY ÖZCAN
NURETTİN GÜLER
AYDAN ÖZDEMİR
HÜLYA BERBEROĞLU
MEHMET KORKMAZ
ORHAN BAYRAK
SAADET DİŞLİ
DEVRİM BAŞARAN
NACİ PARLAK
İLHAMİ KONUK
AYHAN İNCE
MERT KONUK
KAZIM KABADAYI
NEJLA SÖZKESEN
ABDULKADİR TEZEL
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.