- Ekonomi

Emeklilere su ücretsiz! Düzce Belediyesi'nden büyük jest

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 65 yaş üstü emekliler için büyük bir müjde verdi: Aylık 5 metreküpe kadar su tüketimi artık ücretsiz! 31 Mart seçimleri öncesi emeklilere destek projesi duyuruldu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Emeklilere su ücretsiz! Düzce Belediyesi'nden büyük jest mask
Emeklilere su ücretsiz! Düzce Belediyesi'nden büyük jest
Emeklilere su ücretsiz! Düzce Belediyesi'nden büyük jest
Haber albümü için resme tıklayın

Geniş Katılımlı Toplantıda Projeler Açıklanacak

25 Şubat'ta düzenlenecek geniş katılımlı bir toplantı ile Düzce Belediyesi'nin yeni dönem projeleri kamuoyuna tanıtılacak. Bu projeler arasında mobilya kent, millet bahçesi-2, içme suyu ana hattı ve arıtma tesisi, şehir şebekesinin yenilenmesi ve Melen boyu çevre yolu gibi mega projeler bulunuyor.

Emeklilere su ücretsiz! Düzce Belediyesi'nden büyük jest

Düzce'de Emeklilere Özel Destek

Başkan Özlü, seçim gezileri sırasında emeklilerden gelen taleplere kayıtsız kalmayarak, onların hayat pahalılığı ve gelir düzeyleri ile ilgili endişelerine çözüm getirecek önemli bir adım attı. "Emeklilerimiz bizim için çok değerli, onların sıkıntılarına duyarsız kalamayız," diyen Özlü, emeklilere su faturası desteği sağlayacaklarını belirtti.Emeklilere su ücretsiz! Düzce Belediyesi'nden büyük jest

Düzce'nin Su Politikası ve Emeklilere Destek

Görev süresince Düzce'yi Bolu ve Sakarya'ya kıyasla hem içme suyu hem de atık su ücretlerinde daha avantajlı bir konuma taşıyan Başkan Özlü, emeklilere yönelik bu yeni politikası ile yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Düzce Belediyesi'nin bu adımı, sosyal sorumluluk ve yerel yönetimlerin vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
# destek, düzce, seçim, başkan, sakarya

20 Şub 2024 - 15:09 Düzce- Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL