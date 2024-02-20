Emeklilere su ücretsiz! Düzce Belediyesi'nden büyük jest

Geniş Katılımlı Toplantıda Projeler Açıklanacak

25 Şubat'ta düzenlenecek geniş katılımlı bir toplantı ile Düzce Belediyesi'nin yeni dönem projeleri kamuoyuna tanıtılacak. Bu projeler arasında mobilya kent, millet bahçesi-2, içme suyu ana hattı ve arıtma tesisi, şehir şebekesinin yenilenmesi ve Melen boyu çevre yolu gibi mega projeler bulunuyor.

Düzce'de Emeklilere Özel Destek

Başkan Özlü, seçim gezileri sırasında emeklilerden gelen taleplere kayıtsız kalmayarak, onların hayat pahalılığı ve gelir düzeyleri ile ilgili endişelerine çözüm getirecek önemli bir adım attı. "Emeklilerimiz bizim için çok değerli, onların sıkıntılarına duyarsız kalamayız," diyen Özlü, emeklilere su faturası desteği sağlayacaklarını belirtti.

Düzce'nin Su Politikası ve Emeklilere Destek

Görev süresince Düzce'yi Bolu ve Sakarya'ya kıyasla hem içme suyu hem de atık su ücretlerinde daha avantajlı bir konuma taşıyan Başkan Özlü, emeklilere yönelik bu yeni politikası ile yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Düzce Belediyesi'nin bu adımı, sosyal sorumluluk ve yerel yönetimlerin vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.