Kontrolden çıkan tır yola devrildi!

Hızlı Müdahale: Sağlık ve Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde
Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar, bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerinin hızla yönlendirilmesini sağladı. Yaralanan sürücü Kemal G., olay yerine ulaşan sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesine sevk edildi, tedavi altına alındı.
Trafikte Kısmi Aksama ve Kontrollü Akış
Kaza, D-100 karayolunda trafik akışında kısmi aksamalara neden oldu. Jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi ve trafik yönlendirmeleri sayesinde, yolun kontrollü bir şekilde açılması sağlandı ve potansiyel ek kazaların önüne geçildi. Çayören köyü mevkiinde yaşanan bu talihsiz olay, yol güvenliği konusundaki uyarıları bir kez daha gündeme getirdi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.