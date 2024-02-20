Kontrolden çıkan tır yola devrildi!

Hızlı Müdahale: Sağlık ve Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde

Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar, bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerinin hızla yönlendirilmesini sağladı. Yaralanan sürücü Kemal G., olay yerine ulaşan sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesine sevk edildi, tedavi altına alındı.

Trafikte Kısmi Aksama ve Kontrollü Akış

Kaza, D-100 karayolunda trafik akışında kısmi aksamalara neden oldu. Jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi ve trafik yönlendirmeleri sayesinde, yolun kontrollü bir şekilde açılması sağlandı ve potansiyel ek kazaların önüne geçildi. Çayören köyü mevkiinde yaşanan bu talihsiz olay, yol güvenliği konusundaki uyarıları bir kez daha gündeme getirdi.