- Asayiş

Kontrolden çıkan tır yola devrildi!

Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen trafik kazası, D-100 karayolunu Karabük yönünde ilerleyen Kemal G. yönetimindeki 33 AJG 598 plakalı tırın, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrilmesi, ekipleri harekete geçirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Kontrolden çıkan tır yola devrildi! mask
Kontrolden çıkan tır yola devrildi!
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Hızlı Müdahale: Sağlık ve Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde

Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar, bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerinin hızla yönlendirilmesini sağladı. Yaralanan sürücü Kemal G., olay yerine ulaşan sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesine sevk edildi, tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkan tır yola devrildi!

Trafikte Kısmi Aksama ve Kontrollü Akış

Kaza, D-100 karayolunda trafik akışında kısmi aksamalara neden oldu. Jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi ve trafik yönlendirmeleri sayesinde, yolun kontrollü bir şekilde açılması sağlandı ve potansiyel ek kazaların önüne geçildi. Çayören köyü mevkiinde yaşanan bu talihsiz olay, yol güvenliği konusundaki uyarıları bir kez daha gündeme getirdi.
# jandarma, kaza, trafik, tedavi

20 Şub 2024 - 15:25 Bolu/ Gerede- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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