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5 Milyon yavru sazan hedefi

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi, sürdürülebilir balıkçılık ve su kaynaklarının zenginleştirilmesi adına önemli bir hedef belirledi. 2024 yılı içerisinde 5 milyon yavru sazanın yetiştirilip doğal su kaynaklarına bırakılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı
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5 Milyon yavru sazan hedefi mask
5 Milyon yavru sazan hedefi
5 Milyon yavru sazan hedefi
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Yenilikçi Adımlar ve Çeşitlilik

Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi, bu yıl ilk kez karaca ve sivri burun mersin balıklarının deneme üretimlerine de ev sahipliği yapacak. Bu yenilikçi adım, tesisin üretim çeşitliliğini artırırken, bölgesel biyoçeşitliliğin korunmasına da önemli bir katkı sunacak.

5 Milyon yavru sazan hedefi

Geçmiş Yıllarda Elde Edilen Başarılar

Proje kapsamında geçen yıl, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Bolu, Kocaeli, Kırıkkale, Bartın, Düzce ve Karabük'te toplamda 5 milyon 240 bin balık doğal habitatlarına bırakıldı. Bu başarı, projenin sürdürülebilirliğini ve etkinliğini kanıtlar nitelikte.5 Milyon yavru sazan hedefi

Bolu'da Ekolojik Denge ve Ekonomik Kalkınma

Bu proje, Bolu ve çevresindeki su ekosistemlerinin zenginleştirilmesi ve ekolojik dengenin sağlanması açısından büyük önem taşımakta. Aynı zamanda, yerel ekonomiye ve balıkçılık sektörüne de önemli katkılar sağlayacak. Yavru sazanların yetiştirilmesi ve doğal su kaynaklarına bırakılması, bölgedeki biyoçeşitliliği artırırken, sürdürülebilir balıkçılığın da temellerini güçlendiriyor.5 Milyon yavru sazan hedefi
# sakarya, düzce, karabük, bartın, üretim, ankara

20 Şub 2024 - 15:34 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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