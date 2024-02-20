5 Milyon yavru sazan hedefi

Yenilikçi Adımlar ve Çeşitlilik

Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi, bu yıl ilk kez karaca ve sivri burun mersin balıklarının deneme üretimlerine de ev sahipliği yapacak. Bu yenilikçi adım, tesisin üretim çeşitliliğini artırırken, bölgesel biyoçeşitliliğin korunmasına da önemli bir katkı sunacak.

Geçmiş Yıllarda Elde Edilen Başarılar

Proje kapsamında geçen yıl, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Bolu, Kocaeli, Kırıkkale, Bartın, Düzce ve Karabük'te toplamda 5 milyon 240 bin balık doğal habitatlarına bırakıldı. Bu başarı, projenin sürdürülebilirliğini ve etkinliğini kanıtlar nitelikte.

Bolu'da Ekolojik Denge ve Ekonomik Kalkınma

Bu proje, Bolu ve çevresindeki su ekosistemlerinin zenginleştirilmesi ve ekolojik dengenin sağlanması açısından büyük önem taşımakta. Aynı zamanda, yerel ekonomiye ve balıkçılık sektörüne de önemli katkılar sağlayacak. Yavru sazanların yetiştirilmesi ve doğal su kaynaklarına bırakılması, bölgedeki biyoçeşitliliği artırırken, sürdürülebilir balıkçılığın da temellerini güçlendiriyor.