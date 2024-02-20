Sahibinden.com'dan otomotiv profesyonellerine özel yenilikçi profesyonel oto galerisi lansmanı!

Sahibinden.com, Otomotiv Sektörüne Yenilik Getiriyor

Türkiye'nin en büyük buluşma noktası sahibinden.com, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren profesyonellere yönelik devrim niteliğinde bir adım attı. AR-GE merkezindeki yoğun çalışmalar sonucu, otomotiv profesyonellerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan "Profesyonel Oto Galerisi" ürün ailesini piyasaya sürdü. Bu yeni ürün ailesi, oto galerilerinin satış ve pazarlama stratejilerini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Çeşitlilik Sunan Ürün Seçenekleri

Profesyonel Oto Galerisi, her ölçekteki galerinin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde "Pro Galeri", "Pro Plus Galeri" ve "Pro Premium Galeri" olmak üzere üç farklı ürün seçeneği sunuyor. Bu ürünler, galerilerin daha prestijli bir görünüme sahip olmalarını, ilanlarını daha çekici hale getirmelerini ve dijital mağaza yönetimini kolaylaştırmalarını sağlıyor.

Ayrıcalıklı Özellikler ve Detaylı Raporlar

Kullanıcılar, Profesyonel Oto Galerisi sayesinde ilan klibi gibi yenilikçi özelliklerden yararlanarak ilanlarını öne çıkarabilir, detaylı raporlarla sektör dinamiklerini yakından takip edebilir ve portföy yönetimini en güncel bilgilerle yapabilir. Tüm bu özelliklere sahibinden Pro mobil uygulaması üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Yapay Zeka ve Büyük Veri ile Geliştirilen Çözümler

sahibinden.com'un Ürün Geliştirme ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, platformun aylık 63 milyon kullanıcıya ev sahipliği yaptığını ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirmek için yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinden yararlandıklarını belirtti. Biçer, Profesyonel Oto Galerisi ile otomotiv sektörü profesyonellerine kolaylık sağlamayı ve verimliliklerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.