Sahibinden.com'dan otomotiv profesyonellerine özel yenilikçi profesyonel oto galerisi lansmanı!

Sahibinden.com, Otomotiv Sektörüne Yenilik Getiriyor
Türkiye'nin en büyük buluşma noktası sahibinden.com, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren profesyonellere yönelik devrim niteliğinde bir adım attı. AR-GE merkezindeki yoğun çalışmalar sonucu, otomotiv profesyonellerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan "Profesyonel Oto Galerisi" ürün ailesini piyasaya sürdü. Bu yeni ürün ailesi, oto galerilerinin satış ve pazarlama stratejilerini güçlendirmek üzere tasarlandı.
Çeşitlilik Sunan Ürün Seçenekleri
Profesyonel Oto Galerisi, her ölçekteki galerinin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde "Pro Galeri", "Pro Plus Galeri" ve "Pro Premium Galeri" olmak üzere üç farklı ürün seçeneği sunuyor. Bu ürünler, galerilerin daha prestijli bir görünüme sahip olmalarını, ilanlarını daha çekici hale getirmelerini ve dijital mağaza yönetimini kolaylaştırmalarını sağlıyor.
Ayrıcalıklı Özellikler ve Detaylı Raporlar
Kullanıcılar, Profesyonel Oto Galerisi sayesinde ilan klibi gibi yenilikçi özelliklerden yararlanarak ilanlarını öne çıkarabilir, detaylı raporlarla sektör dinamiklerini yakından takip edebilir ve portföy yönetimini en güncel bilgilerle yapabilir. Tüm bu özelliklere sahibinden Pro mobil uygulaması üzerinden erişim sağlanabilmektedir.
Yapay Zeka ve Büyük Veri ile Geliştirilen Çözümler
sahibinden.com'un Ürün Geliştirme ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, platformun aylık 63 milyon kullanıcıya ev sahipliği yaptığını ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirmek için yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinden yararlandıklarını belirtti. Biçer, Profesyonel Oto Galerisi ile otomotiv sektörü profesyonellerine kolaylık sağlamayı ve verimliliklerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.