Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Sakarya, Bartın ve Kastamonu 21 Şubat Çarşamba günü Hava Durumu

Bolu ve Düzce’de hava nasıl olacak?

Batı Karadeniz bölgesinde bugün hava durumu nasıl olacak? Bolu'da sabah saatlerinde Karla karışık yağmurlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Bolu'da gün içerisindeki en yüksek sıcaklık ise 7 santigrat derece dolaylarında gerçekleşecek. Bolu'ya en yakın il merkezi konumundaki Düzce'de ise çok bulutlu bir havanın hüküm sürmesi bekleniyor. Düzce'de bugün. En düşük hava sıcaklığı 5 derece en yüksek hava sıcaklığı içe 11 derece olacak.

Karabük ve Zonguldak’ta hava nasıl olacak?

Batı Karadeniz'in en küçük illerinden bir tanesi olan Karabük’e bugün - Karla karışık yağmurlu bir hava hakim olacak. İlde gece en düşük sıcaklık 2 derece gündüz, en yüksek sıcaklık ise 10 derece dolaylarında gerçekleşecek. Dün olduğu gibi bugün de Zonguldak yine parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağı bir gün yaşayacak. İlde bugün En yüksek hava sıcaklığı 9 En düşük hava sıcaklığı ise 6 derece dolaylarında gerçekleşecek.

Bartın ve Kastamonu’da hava nasıl olacak?

Bartın'da 21 Şubat Çarşamba günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gece en düşük sıcaklık 3 derece gündüz en yüksek sıcaklık ise 10 derece gerçekleşmesi bekleniyor. Kastamonu 21 Şubat'a sağanak yağışlı bir hava altında uyanacak. İlde en düşük gece sıcaklığı sıfır derece en yüksek gündüz sıcaklığı ise 10 derece dolaylarında olacak.

21 Şubat Çarşamba Hava Durumu

Bolu: En düşük 2°C, en yüksek 7°C - Karla karışık yağmurlu

Düzce: En düşük 5°C, en yüksek 11°C - Çok bulutlu

Karabük: En düşük 2°C, en yüksek 10°C - Karla karışık yağmurlu

Zonguldak: En düşük 6°C, en yüksek 9°C - Parçalı bulutlu

Sakarya: En düşük 4°C, en yüksek 13°C - Parçalı bulutlu

Bartın: En düşük 3°C, en yüksek 10°C - Çok bulutlu

Kastamonu: En düşük 0°C, en yüksek 10°C - Sağanak yağışlı