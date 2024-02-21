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Otogarda kaçan horoz amansız bir kovalamaca başlattı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahibinin elinden kaçan horoz, otogarı birbirine kattı. Vatandaşların peşine düştüğü horozun kovalamacası renkli görüntülere sahne oldu ve sonunda yakalandı.

Doğukan Demirci
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Otogarda kaçan horoz amansız bir kovalamaca başlattı mask
Otogarda kaçan horoz amansız bir kovalamaca başlattı
Otogarda kaçan horoz amansız bir kovalamaca başlattı
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı sabah saatlerinde sıra dışı bir olaya ev sahipliği yaptı. Sahibinin elinden kaçan bir horoz, otogarın dört bir yanını birbirine kattı. Sahibinin peşinden koştuğu horoz, otogarı adeta bir film sahnesine çevirdi.

Otogarda kaçan horoz amansız bir kovalamaca başlattı

Horozun Büyük Kaçışı

Olay, memleketine gitmek üzere otogara gelen bir vatandaşın yanındaki horozlardan birinin kaçmasıyla başladı. Kaçan horoz, otogarın sakin sabahını bir anda hareketlendirdi. Çevredeki vatandaşlar, kaçan horozu yakalamak için seferber olurken, bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otogarda kaçan horoz amansız bir kovalamaca başlattı

Vatandaşlar Seferber Oldu

Kaçan horozu yakalamak için çaba gösteren vatandaşlar, adeta bir kovalamacanın içinde buldu kendilerini. Horozun peşinden koşanlar, zaman zaman güçlük çekse de, sonunda başarılı oldu. Kaçan horoz, uzun uğraşlar sonucu yakalanarak sahibine teslim edildi.

Otogarda kaçan horoz amansız bir kovalamaca başlattı

Dövüş Horozu Tartışması

Cep telefonu görüntülerinden anlaşıldığı üzere, kaçan horozlar dövüş horozu olarak biliniyor. Bu durum, hayvan hakları ihlalleri ve dövüş horozu beslemenin yasal yönü hakkında soruları da beraberinde getirdi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanları dövüştürmenin ve bu amaçla hayvan beslemenin yasak olduğunu belirtiyor. Horoz dövüştürmenin cezası ise 117 bin lira olarak belirlenmiş durumda.

Otogarda kaçan horoz amansız bir kovalamaca başlattı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanan bu olay, hem renkli görüntülere sahne oldu hem de hayvan hakları ve dövüş horozu beslemenin yasal yönleri hakkında farkındalık yarattı. Kaçan horozun macerası, otogar sakinlerine unutulmaz bir sabah yaşattı. Bu olay, hayvanların doğru koşullarda ve yasalara uygun şekilde taşınmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

21 Şub 2024 - 07:00 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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