21 Şub 2024 - 08:00- Gündem G:

2024 Ramazan Ayı başlangıcı ve Bolu imsakiyesi detayları

2024 Ramazan Ayı ve Bolu için imsak, sahur, iftar vakitleri! Diyanet'in belirlediği takvime göre, ne zaman başlayacak? Ramazan'da ilk oruç ve sahur ne zaman? Detaylar haberimizde.

Doğukan Demirci
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2024 Ramazan Ayı başlangıcı ve Bolu imsakiyesi detayları mask
2024 Ramazan Ayı başlangıcı ve Bolu imsakiyesi detayları
2024 Ramazan Ayı başlangıcı ve Bolu imsakiyesi detayları
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Ramazan 2024: Ne Zaman Başlıyor?

2024 yılında Müslüman aleminin dört gözle beklediği Ramazan Ayı'nın başlangıcı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre, Ramazan Ayı'nın ilk günü 11 Mart olarak belirlendi. Bu özel ay, oruç, sahur, iftar ve maneviyatın ön planda olduğu bir dönemi ifade eder.

2024 Ramazan Ayı başlangıcı ve Bolu imsakiyesi detayları

İlk Sahur ve Oruç Vakti

2024 Ramazan Ayı'nın ilk sahuru, 10 Mart Pazar gecesi yapılacak, ardından 11 Mart Pazartesi günü ilk oruç tutulacak. Sahur, oruç ibadetinin başlangıcı için yapılan, günün ilk ışıklarının belirmesinden önceki beslenme ve içme eylemidir. Bu kutsal zaman dilimi, oruç tutacak bireyleri gün boyunca sürecek olan oruç sürecine hazırlar.2024 Ramazan Ayı başlangıcı ve Bolu imsakiyesi detayları

Sahurun ve İftarın Önemi

Sahur, fiziksel ve manevi hazırlıkların tamamlandığı, vücudun su ve enerji ihtiyacının karşılandığı kutsal bir zaman dilimidir. İftar ise, gün batımıyla birlikte oruçların açıldığı, oruçlunun fiziksel ve manevi olarak yenilendiği ve güçlendiği anı ifade eder. Bu iki ritüel, Ramazan Ayı'nın olmazsa olmazları arasında yer alır ve oruç ibadetinin temel taşlarını oluşturur.2024 Ramazan Ayı başlangıcı ve Bolu imsakiyesi detayları

2024 Bolu İmsakiyesi

Bolu'da yaşayanlar için 2024 Ramazan Ayı, sahur ve iftar vakitleri büyük bir merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye, Boluluların bu kutsal ayda sahur ve iftarlarını doğru zamanlarda yapmalarını sağlayacak. Bolu için özel olarak hazırlanan imsakiye, oruç tutacakların günün her saatinde doğru zamanda ibadetlerini yerine getirmelerine olanak tanıyacak.2024 Ramazan Ayı başlangıcı ve Bolu imsakiyesi detayları

2024 Ramazan Bayramı

Ramazan Ayı'nın sona ermesiyle birlikte Müslümanlar, 2024 Ramazan Bayramı'na kavuşacak. Bu bayram, oruç ibadetinin tamamlanmasını kutlar ve birlik, beraberlik, paylaşma duygularının ön planda olduğu müstesna bir zaman dilimidir.

2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

9 Nisan 2024   Salı                   Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım gün)

10 Nisan 2024 Çarşamba        Ramazan Bayramı 1. Gün

11 Nisan 2024 Perşembe         Ramazan Bayramı 2. Gün

12 Nisan 2024 Cuma                Ramazan Bayramı 3. Gün2024 Ramazan Ayı başlangıcı ve Bolu imsakiyesi detayları

 2024 BOLU İMSAKİYE

            Tarihler/ Günler          İmsak  Güneş  Öğle     İkindi   Akşam Yatsı

1          11 Mart Pazartesi        05:41   07:05   13:09   16:25   19:03   20:21

2          12 Mart Salı                  05:39  07:03   13:08   16:26   19:04   20:22

3          13 Mart Çarşamba       05:37   07:01   13:08   16:26   19:05   20:24

4          14 Mart Perşembe       05:36   07:00   13:08   16:27   19:06   20:25

5          15 Mart Cuma              05:34  06:58   13:08   16:28   19:07   20:26

6          16 Mart Cumartesi      05:32   06:56   13:07   16:28   19:08   20:27

7          17 Mart Pazar               05:30  06:55   13:07   16:29   19:09   20:28

8          18 Mart Pazartesi        05:29   06:53   13:07   16:29   19:10   20:29

9          19 Mart Salı                  05:27  06:52   13:06   16:30   19:11   20:31

10        20 Mart Çarşamba       05:25   06:50   13:06   16:30   19:12   20:32

11        21 Mart Perşembe       05:23   06:48   13:06   16:31   19:13   20:33

12        22 Mart Cuma              05:21  06:47   13:06   16:31   19:14   20:34

13        23 Mart Cumartesi      05:20   06:45   13:05   16:32   19:16   20:35

14        24 Mart Pazar               05:18  06:43   13:05   16:32   19:17   20:36

15        25 Mart Pazartesi        05:16   06:42   13:05   16:33   19:18   20:38

16        26 Mart Salı                  05:14  06:40   13:04   16:33   19:19   20:39

17        27 Mart Çarşamba       05:12   06:38   13:04   16:34   19:20   20:40

18        28 Mart Perşembe       05:10   06:37   13:04   16:34   19:21   20:41

19        29 Mart Cuma              05:09  06:35   13:03   16:35   19:22   20:43

20        30 Mart Cumartesi      05:07   06:33   13:03   16:35   19:23   20:44

21        31 Mart Pazar               05:05  06:32   13:03   16:36   19:24   20:45

22        1 Nisan Pazartesi         05:03   06:30   13:02   16:36   19:25   20:46

23        2 Nisan Salı                  05:01  06:28   13:02   16:36   19:26   20:48

24        3 Nisan Çarşamba       04:59   06:27   13:02   16:37   19:27   20:49

25        4 Nisan Perşembe       04:57   06:25   13:02   16:37   19:28   20:50

26        5 Nisan Cuma              04:55  06:23   13:01   16:38   19:29   20:51

27        6 Nisan Cumartesi       04:54   06:22   13:01   16:38   19:30   20:53

28        7 Nisan Pazar               04:52  06:20   13:01   16:38   19:31   20:54

29        8 Nisan Pazartesi         04:50   06:19   13:00   16:39   19:32   20:55

30        9 Nisan Salı                  04:48  06:17   13:00   16:39   19:33   20:57

# pazar

21 Şub 2024 - 08:00 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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