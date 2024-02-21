2024 Ramazan Ayı başlangıcı ve Bolu imsakiyesi detayları

Ramazan 2024: Ne Zaman Başlıyor?

2024 yılında Müslüman aleminin dört gözle beklediği Ramazan Ayı'nın başlangıcı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre, Ramazan Ayı'nın ilk günü 11 Mart olarak belirlendi. Bu özel ay, oruç, sahur, iftar ve maneviyatın ön planda olduğu bir dönemi ifade eder.

İlk Sahur ve Oruç Vakti

2024 Ramazan Ayı'nın ilk sahuru, 10 Mart Pazar gecesi yapılacak, ardından 11 Mart Pazartesi günü ilk oruç tutulacak. Sahur, oruç ibadetinin başlangıcı için yapılan, günün ilk ışıklarının belirmesinden önceki beslenme ve içme eylemidir. Bu kutsal zaman dilimi, oruç tutacak bireyleri gün boyunca sürecek olan oruç sürecine hazırlar.

Sahurun ve İftarın Önemi

Sahur, fiziksel ve manevi hazırlıkların tamamlandığı, vücudun su ve enerji ihtiyacının karşılandığı kutsal bir zaman dilimidir. İftar ise, gün batımıyla birlikte oruçların açıldığı, oruçlunun fiziksel ve manevi olarak yenilendiği ve güçlendiği anı ifade eder. Bu iki ritüel, Ramazan Ayı'nın olmazsa olmazları arasında yer alır ve oruç ibadetinin temel taşlarını oluşturur.

2024 Bolu İmsakiyesi

Bolu'da yaşayanlar için 2024 Ramazan Ayı, sahur ve iftar vakitleri büyük bir merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye, Boluluların bu kutsal ayda sahur ve iftarlarını doğru zamanlarda yapmalarını sağlayacak. Bolu için özel olarak hazırlanan imsakiye, oruç tutacakların günün her saatinde doğru zamanda ibadetlerini yerine getirmelerine olanak tanıyacak.

2024 Ramazan Bayramı

Ramazan Ayı'nın sona ermesiyle birlikte Müslümanlar, 2024 Ramazan Bayramı'na kavuşacak. Bu bayram, oruç ibadetinin tamamlanmasını kutlar ve birlik, beraberlik, paylaşma duygularının ön planda olduğu müstesna bir zaman dilimidir.

2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

9 Nisan 2024 Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım gün)

10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramı 1. Gün

11 Nisan 2024 Perşembe Ramazan Bayramı 2. Gün

12 Nisan 2024 Cuma Ramazan Bayramı 3. Gün

2024 BOLU İMSAKİYE

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

1 11 Mart Pazartesi 05:41 07:05 13:09 16:25 19:03 20:21

2 12 Mart Salı 05:39 07:03 13:08 16:26 19:04 20:22

3 13 Mart Çarşamba 05:37 07:01 13:08 16:26 19:05 20:24

4 14 Mart Perşembe 05:36 07:00 13:08 16:27 19:06 20:25

5 15 Mart Cuma 05:34 06:58 13:08 16:28 19:07 20:26

6 16 Mart Cumartesi 05:32 06:56 13:07 16:28 19:08 20:27

7 17 Mart Pazar 05:30 06:55 13:07 16:29 19:09 20:28

8 18 Mart Pazartesi 05:29 06:53 13:07 16:29 19:10 20:29

9 19 Mart Salı 05:27 06:52 13:06 16:30 19:11 20:31

10 20 Mart Çarşamba 05:25 06:50 13:06 16:30 19:12 20:32

11 21 Mart Perşembe 05:23 06:48 13:06 16:31 19:13 20:33

12 22 Mart Cuma 05:21 06:47 13:06 16:31 19:14 20:34

13 23 Mart Cumartesi 05:20 06:45 13:05 16:32 19:16 20:35

14 24 Mart Pazar 05:18 06:43 13:05 16:32 19:17 20:36

15 25 Mart Pazartesi 05:16 06:42 13:05 16:33 19:18 20:38

16 26 Mart Salı 05:14 06:40 13:04 16:33 19:19 20:39

17 27 Mart Çarşamba 05:12 06:38 13:04 16:34 19:20 20:40

18 28 Mart Perşembe 05:10 06:37 13:04 16:34 19:21 20:41

19 29 Mart Cuma 05:09 06:35 13:03 16:35 19:22 20:43

20 30 Mart Cumartesi 05:07 06:33 13:03 16:35 19:23 20:44

21 31 Mart Pazar 05:05 06:32 13:03 16:36 19:24 20:45

22 1 Nisan Pazartesi 05:03 06:30 13:02 16:36 19:25 20:46

23 2 Nisan Salı 05:01 06:28 13:02 16:36 19:26 20:48

24 3 Nisan Çarşamba 04:59 06:27 13:02 16:37 19:27 20:49

25 4 Nisan Perşembe 04:57 06:25 13:02 16:37 19:28 20:50

26 5 Nisan Cuma 04:55 06:23 13:01 16:38 19:29 20:51

27 6 Nisan Cumartesi 04:54 06:22 13:01 16:38 19:30 20:53

28 7 Nisan Pazar 04:52 06:20 13:01 16:38 19:31 20:54

29 8 Nisan Pazartesi 04:50 06:19 13:00 16:39 19:32 20:55

30 9 Nisan Salı 04:48 06:17 13:00 16:39 19:33 20:57