MHP Adayından gençlik odaklı projeler

İlhan Durak'tan gençlere özel ilgi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim kampanyası kapsamında gençlerle özel bir buluşma gerçekleştirdi. Final Okulları'nda düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya gelen Durak, onların yoğun ilgisine imzalı broşürler dağıtarak karşılık verdi. Bu buluşma, Durak'ın gençlerle doğrudan iletişim kurma ve onların beklentilerini önemseme arzusunun bir göstergesi oldu.

Yenilikçi projelerle gençlerin yanında

Durak, gençlere yönelik dört önemli projeyi detaylarıyla paylaştı. İlk olarak, gençlerin ders çalışıp vakit geçirebilecekleri, 7/24 açık olacak bir Gençlik Merkezi ve Kütüphane'nin müjdesini verdi. Bu merkez, ücretsiz çay-kahve imkanlarının yanı sıra, açık alanlarda sosyal etkileşim için rekreasyon alanları sunacak.

E- Spor merkezi ile dijital dünyaya adım

E-sporun gençler arasında giderek artan popülaritesine dikkat çeken Durak, Bolu'da bir e-spor merkezi kuracaklarını açıkladı. Bu merkez, gençlerin dijital oyunları bir arada oynayabilecekleri, teknolojik altyapısı güçlü bir alan olacak ve e-spor yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak.

Doğayla iç içe gençlik kampları

Durak, gençleri dijital dünyanın dışına çıkarıp doğayla buluşturmayı amaçlayan gençlik kampları düzenleyeceklerini duyurdu. Bolu Kent Ormanı'nda gerçekleştirilecek bu kamplar, gençlere doğa ile iç içe, sosyal ve fiziksel aktivitelerle dolu bir deneyim sunacak.

Bilim ve teknolojiye yatırım

Teknoloji ve bilim alanında gençlerin yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen Bilim Bolu Projesi, Durak'ın tanıttığı bir diğer önemli girişim. Milli teknoloji hamlesi çerçevesinde, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin yürütücüsü T3 Vakfı ile işbirliği içinde yürütülecek bu proje, gençlere tasarım, robotik kodlama, elektronik programlama gibi alanlarda uygulamalı eğitim fırsatları sunacak.

İlhan Durak'ın gençlere yönelik bu projeleri, eğitimden eğlenceye, teknolojiden doğa etkinliklerine kadar geniş bir spektrumda gençlerin ihtiyaç ve ilgi alanlarına hitap ediyor. Durak'ın bu adımları, Bolu'da gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına önemli katkılarda bulunacak ve onların kişisel gelişimlerine destek olacak. Bu projeler, Bolu'nun genç nüfusunda büyük bir heyecan yaratırken, Durak'ın gençlerin geleceğine yaptığı yatırım olarak değerlendiriliyor.