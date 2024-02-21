Dumanı üstünde, mis gibi balık çorbasına ne dersiniz?

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Balık Çorbası

Kış aylarında, soğuk hava koşullarına karşı vücut direncini artıran ve lezzetiyle de damakları şenlendiren balık çorbası, her sofranın yıldızı olmaya devam ediyor. Bu özel çorba, özellikle soğuk havalarda hem büyüklerin hem de küçüklerin içini ısıtıyor.

Düzceli balıkçıdan altın değerinde tarif

Düzce'nin tanınmış balıkçılarından Tuncay Kılıç, balık çorbası ve balık köftesi yapmanın sırlarını paylaşıyor. Kılıç, çorbanın lezzetinin ve çorba ile birlikte sunulan balık köftesinin püf noktalarının, seçilen malzemeler ve uygulanan pişirme tekniklerinde gizli olduğunu belirtiyor.

Balık çorbası için gerekli malzemeler

Balık çorbası yapımında kullanılacak malzemeler şunlar:

250 gr haşlanmış balık (palamut, levrek veya kırlangıç tercih edilebilir)

6 su bardağı balık suyu ve 4 bardak su

1 büyük kuru soğan (yarısı haşlamada, yarısı çorbada kullanılacak)

2 diş sarımsak

1 küçük kereviz

1 küçük havuç

1 küçük patates

Tuz ve karabiber

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1-2 limonun suyu

Terbiye için: 2 çay bardağı süt veya 200 ml krema, 2 yumurta sarısı, 1 silme çorba kaşığı un

Üzerine serpilmek üzere kıyılmış maydanoz

Balık çorbasının hazırlanışı

Balık çorbası yapımında ilk adım, balığı soğan ile birlikte haşlamak ve ardından soğuyunca kılçıklarını ve derisini ayıklamaktır. Daha sonra, zeytinyağında kalan soğan ve sarımsak kavrulur, balık suyu ve su eklenip kaynatılır. Sebzeler ve balık parçaları ilave edildikten sonra, çorba pişirilir. Terbiye malzemesi çorbaya yavaşça eklenir ve birkaç dakika daha kaynatılır.

Balık köftesi için ek bilgiler

Balık çorbası hazırlarken, aynı zamanda balık köftesi de yapabilirsiniz. Bu, hem lezzetli hem de pratik bir seçenektir. Balık köftesi için, haşlanmış balık eti, ince doğranmış soğan, biraz galeta unu, yumurta ve baharatlar karıştırılarak köfte harcı hazırlanır. Köfteler şekillendirilip kızartılır veya fırında pişirilir.

Sunum ve servis önerileri

Balık çorbası servis edilirken üzerine bolca kıyılmış maydanoz serpilir. Yanında hazırlanan balık köfteleri ile birlikte sunularak, kış sofralarınızı zenginleştirebilirsiniz. Bu lezzetli ve sağlıklı tarifler, kış aylarında sofralarınıza sıcak bir dokunuş katacak.

Sağlık ve lezzetin mükemmel uyumu

Düzceli balıkçı Tuncay Kılıç'ın özel tarifleriyle hazırlanan balık çorbası ve köftesi, kış aylarında sofralarınızı şenlendirecek. Hem sağlık hem de lezzet açısından zengin bu tarifler, kış aylarının soğuğunda içimizi ısıtacak.