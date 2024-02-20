Bolu'da MHP'nin yerel seçim adayları belli oldu: İlhan Durak liderliğindeki güçlü kadro

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Bolu'da belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri adaylarını kamuoyu ile paylaştı. İlhan Durak'ın Bolu Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği listede, partinin aday gösterdiği isimler ve seçim stratejisi dikkat çekiyor.
Bolu Belediye meclisi Aday Listesi
MHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı olarak İlhan Durak'ı göstermesi, partinin yerel yönetimlerdeki iddiasını ortaya koyuyor. Aday listelerinin ilçe seçim kurullarına teslim edilmesiyle birlikte, MHP'nin Bolu'daki seçim stratejisi de netleşmiş oldu.
Kontenjan ve Belediye Meclis Üyesi Adayları
MHP'nin Bolu Belediye Meclisi için belirlediği kontenjan adayları arasında Muharrem Demirel, Hakan Aydın ve Ayhan Tabak gibi isimler yer alıyor. Belediye meclis üyesi adayları ise Şerafettin Özdemir'den başlayarak, 25. sıradaki Hüseyin Atalay'a kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu aday listesi, MHP'nin Bolu'da geniş bir temsil yelpazesi sunmayı hedeflediğini gösteriyor.
İl Genel Meclisi Adayları
MHP'nin İl Genel Meclisi için belirlediği adaylar arasında Fikret Özen, İsmail Yamantürk ve Sabahattin Altunel gibi isimler bulunuyor. Bu adaylar, MHP'nin il genelindeki yönetim vizyonunu temsil ediyor.
KONTENJAN ADAYLARI
1- Muharrem Demirel
2- Hakan Aydın
3- Ayhan Tabak
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
1- Şerafettin Özdemir
2- Zafer Bekler
3- Hamza Avcı
4- Fatih Silin
5- Volkan Özcan
6- Burhan Karabaş
7- Rahmi Aksoy
8- Burhan Turan
9- Mustafa Dağdelen
10- Adem Beraber
11- Muhammed Kabadayı
12- Mahmut Çetinkaya
13- Enes Emre Alemdar
14- Kenan Başkan
15- Zühtü Böçgün
16- Olcay Kocabıyıkoğlu
17- Filiz Yağlıoğlu
18- Mustafa Murat Yaman
19- Fatih Soyaydın
20- Arif Eker
21- Yasemin İpek
22- İrem Açıkgöz
23- Samet Türkmen
24- Ufuk Kaykısız
25- Hüseyin Atalay
26- Safiye Nur Erarslan
27- Dilek Söbütay
28- Kemalettin Tetik
İL GENEL MECLİSİ ADAYLARI
1- Fikret Özen
2- Ismail Yamantürk
3- Sabahattin Altunel
4- Senem Akkuyu Ayer
5- Murat Soyaydın
6- Ayhan Buğra Karadaş
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.