Bolu'da MHP'nin yerel seçim adayları belli oldu: İlhan Durak liderliğindeki güçlü kadro

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Bolu'da belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri adaylarını kamuoyu ile paylaştı. İlhan Durak'ın Bolu Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği listede, partinin aday gösterdiği isimler ve seçim stratejisi dikkat çekiyor.

Bolu Belediye meclisi Aday Listesi

MHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı olarak İlhan Durak'ı göstermesi, partinin yerel yönetimlerdeki iddiasını ortaya koyuyor. Aday listelerinin ilçe seçim kurullarına teslim edilmesiyle birlikte, MHP'nin Bolu'daki seçim stratejisi de netleşmiş oldu.

Kontenjan ve Belediye Meclis Üyesi Adayları

MHP'nin Bolu Belediye Meclisi için belirlediği kontenjan adayları arasında Muharrem Demirel, Hakan Aydın ve Ayhan Tabak gibi isimler yer alıyor. Belediye meclis üyesi adayları ise Şerafettin Özdemir'den başlayarak, 25. sıradaki Hüseyin Atalay'a kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu aday listesi, MHP'nin Bolu'da geniş bir temsil yelpazesi sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

İl Genel Meclisi Adayları

MHP'nin İl Genel Meclisi için belirlediği adaylar arasında Fikret Özen, İsmail Yamantürk ve Sabahattin Altunel gibi isimler bulunuyor. Bu adaylar, MHP'nin il genelindeki yönetim vizyonunu temsil ediyor.

KONTENJAN ADAYLARI

1- Muharrem Demirel

2- Hakan Aydın

3- Ayhan Tabak

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

1- Şerafettin Özdemir

2- Zafer Bekler

3- Hamza Avcı

4- Fatih Silin

5- Volkan Özcan

6- Burhan Karabaş

7- Rahmi Aksoy

8- Burhan Turan

9- Mustafa Dağdelen

10- Adem Beraber

11- Muhammed Kabadayı

12- Mahmut Çetinkaya

13- Enes Emre Alemdar

14- Kenan Başkan

15- Zühtü Böçgün

16- Olcay Kocabıyıkoğlu

17- Filiz Yağlıoğlu

18- Mustafa Murat Yaman

19- Fatih Soyaydın

20- Arif Eker

21- Yasemin İpek

22- İrem Açıkgöz

23- Samet Türkmen

24- Ufuk Kaykısız

25- Hüseyin Atalay

26- Safiye Nur Erarslan

27- Dilek Söbütay

28- Kemalettin Tetik

İL GENEL MECLİSİ ADAYLARI

1- Fikret Özen

2- Ismail Yamantürk

3- Sabahattin Altunel

4- Senem Akkuyu Ayer

5- Murat Soyaydın

6- Ayhan Buğra Karadaş