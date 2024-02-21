Camiler yeniden parlıyor! Kapsamlı temizlik harekatı başladı

Başkan Özlü’nün Öncülüğünde Temizlik Seferberliği

Başkan Dr. Faruk Özlü’nün talimatlarıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü, camilerde temizlik çalışmalarına hız verdi. Özel olarak oluşturulan ekipler, ilk olarak Yeni Mahalle Camii’nde çalışmalara başladı. Cami dernekleri temsilcileriyle yapılan toplantının ardından belirlenen plan doğrultusunda, şehir merkezindeki 107 camide temizlik çalışmaları yürütülecek.

Detaylı Temizlik: Her Köşe Pırıl Pırıl

Temizlik ekipleri, camilerin her bir köşesini titizlikle temizliyor. Cami duvarlarından şadırvanlara, camlardan halılara kadar her alan, özenle ele alınıyor. Bu detaylı temizlik çalışmasıyla camiler, hem cemaate hem de ziyaretçilere daha temiz ve nezih bir ibadet ortamı sunmayı hedefliyor.

Şehrin Manevi Mekanları Yeniden Canlanıyor

Düzce Belediyesi'nin başlattığı bu temizlik harekatı, şehrin manevi mekanlarını yeniden canlandırıyor. Camilerin fiziksel temizliğinin yanı sıra, bu çalışmaların cemaat üzerindeki manevi etkisi de büyük. Temiz ve bakımlı ibadethaneler, şehrin maneviyatına katkıda bulunarak, huzur ve sükunetin artmasına olanak sağlıyor.