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Camiler yeniden parlıyor! Kapsamlı temizlik harekatı başladı

Düzce Belediyesi, şehrin manevi mekanlarının ihtişamını korumak adına önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün önderliğinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından camilerde büyük bir temizlik başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Camiler yeniden parlıyor! Kapsamlı temizlik harekatı başladı mask
Camiler yeniden parlıyor! Kapsamlı temizlik harekatı başladı
Camiler yeniden parlıyor! Kapsamlı temizlik harekatı başladı
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Başkan Özlü’nün Öncülüğünde Temizlik Seferberliği

Başkan Dr. Faruk Özlü’nün talimatlarıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü, camilerde temizlik çalışmalarına hız verdi. Özel olarak oluşturulan ekipler, ilk olarak Yeni Mahalle Camii’nde çalışmalara başladı. Cami dernekleri temsilcileriyle yapılan toplantının ardından belirlenen plan doğrultusunda, şehir merkezindeki 107 camide temizlik çalışmaları yürütülecek.

Camiler yeniden parlıyor! Kapsamlı temizlik harekatı başladı

Detaylı Temizlik: Her Köşe Pırıl Pırıl

Temizlik ekipleri, camilerin her bir köşesini titizlikle temizliyor. Cami duvarlarından şadırvanlara, camlardan halılara kadar her alan, özenle ele alınıyor. Bu detaylı temizlik çalışmasıyla camiler, hem cemaate hem de ziyaretçilere daha temiz ve nezih bir ibadet ortamı sunmayı hedefliyor.Camiler yeniden parlıyor! Kapsamlı temizlik harekatı başladı

Şehrin Manevi Mekanları Yeniden Canlanıyor

Düzce Belediyesi'nin başlattığı bu temizlik harekatı, şehrin manevi mekanlarını yeniden canlandırıyor. Camilerin fiziksel temizliğinin yanı sıra, bu çalışmaların cemaat üzerindeki manevi etkisi de büyük. Temiz ve bakımlı ibadethaneler, şehrin maneviyatına katkıda bulunarak, huzur ve sükunetin artmasına olanak sağlıyor.
# başkan, düzce, temizlik

21 Şub 2024 - 09:16 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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