21 Şubat 2124 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 21 Şubat 2124 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 21 Şubat OLAN İŞ İLANLARI

ZİHİNSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI ÖZEL MAKBULE ÖLÇEN ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ –Aşçı

APPRİVA TEKSTİL GİYİ M SAN VE TİCARET ANO NİM ŞİRKETİ - Konfeksiyon İşçisi

BOLU AKADEMİ ÖZEL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ - Türkçe Öğretmeni

JK MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Satış Elemanı / Danışmanı