Modern pazaryeri projesi hızla ilerliyor

Altyapıdan Son Rötuşlara: Pazaryerinde Son Durum

2 bin 337 metrekarelik kapalı alana sahip olan pazaryeri, çatı kaplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından elektrik ve su mazgallarının imalatına başlandı. Kısa sürede bu işlemleri de bitiren ekipler, ardından kolon kaplama ve boyama çalışmalarına geçiş yaptı. Boya işlemleriyle eş zamanlı olarak su deposu yapımı ve dekor kaplama işlemleri de tamamlandı. Şimdi ise projede son aşama olan çevre düzenlemesine odaklanıldı.

Şehrin Kuzeyine Modern Hizmet: Salı Pazarı Yenileniyor

Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Çamköy, Karaca, Beyciler, Akınlar, Karacahacımusa, Sarayyeri ve Arapçiftliği gibi birçok mahalleye hizmet verecek olan Salı Pazarı'nın modernizasyonu, esnaf ve vatandaşlara daha sağlıklı ve nezih bir alışveriş ortamı sunacak. Modern Pazaryeri, Düzce'nin sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sağlaması beklenen bir proje olarak öne çıkıyor.