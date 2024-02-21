Modern pazaryeri projesi hızla ilerliyor

Altyapıdan Son Rötuşlara: Pazaryerinde Son Durum
2 bin 337 metrekarelik kapalı alana sahip olan pazaryeri, çatı kaplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından elektrik ve su mazgallarının imalatına başlandı. Kısa sürede bu işlemleri de bitiren ekipler, ardından kolon kaplama ve boyama çalışmalarına geçiş yaptı. Boya işlemleriyle eş zamanlı olarak su deposu yapımı ve dekor kaplama işlemleri de tamamlandı. Şimdi ise projede son aşama olan çevre düzenlemesine odaklanıldı.
Şehrin Kuzeyine Modern Hizmet: Salı Pazarı Yenileniyor
Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Çamköy, Karaca, Beyciler, Akınlar, Karacahacımusa, Sarayyeri ve Arapçiftliği gibi birçok mahalleye hizmet verecek olan Salı Pazarı'nın modernizasyonu, esnaf ve vatandaşlara daha sağlıklı ve nezih bir alışveriş ortamı sunacak. Modern Pazaryeri, Düzce'nin sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sağlaması beklenen bir proje olarak öne çıkıyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.