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Modern pazaryeri projesi hızla ilerliyor

Düzce Belediyesi, Hamidiye Mahallesi'nde kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği Modern Pazaryeri Projesi'yle kentteki alışveriş kültürünü yeniden şekillendiriyor. Bu önemli girişim, belediye başkanı ve AK Parti'nin Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde, şehrin kuzey mahallelerine hizmet verecek şekilde tasarlandı.

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Modern pazaryeri projesi hızla ilerliyor mask
Modern pazaryeri projesi hızla ilerliyor
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Altyapıdan Son Rötuşlara: Pazaryerinde Son Durum

2 bin 337 metrekarelik kapalı alana sahip olan pazaryeri, çatı kaplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından elektrik ve su mazgallarının imalatına başlandı. Kısa sürede bu işlemleri de bitiren ekipler, ardından kolon kaplama ve boyama çalışmalarına geçiş yaptı. Boya işlemleriyle eş zamanlı olarak su deposu yapımı ve dekor kaplama işlemleri de tamamlandı. Şimdi ise projede son aşama olan çevre düzenlemesine odaklanıldı.

Modern pazaryeri projesi hızla ilerliyor

Şehrin Kuzeyine Modern Hizmet: Salı Pazarı Yenileniyor

Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Çamköy, Karaca, Beyciler, Akınlar, Karacahacımusa, Sarayyeri ve Arapçiftliği gibi birçok mahalleye hizmet verecek olan Salı Pazarı'nın modernizasyonu, esnaf ve vatandaşlara daha sağlıklı ve nezih bir alışveriş ortamı sunacak. Modern Pazaryeri, Düzce'nin sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sağlaması beklenen bir proje olarak öne çıkıyor.
# düzce, elektrik

21 Şub 2024 - 09:25 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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