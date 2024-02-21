Devlet Hastanesi'nde kritik eğitim ve tatbikat

Acil Durumlara Hazır Olma Zorunluluğu
Sağlık kuruluşlarında yangın güvenliği, hem hastaların hem de çalışanların güvenliği açısından büyük önem taşır. Bu bağlamda Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, yangın söndürme teknikleri ve acil durum müdahale prosedürleri konusunda personelini bilgilendirmek ve eğitmek üzere kapsamlı bir program düzenledi. Hastane Eğitim Birimi'nin koordinasyonunda, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün deneyimli ekipleri tarafından verilen eğitim, hastane bahçesinde gerçekleşti.
Eğitim ve Tatbikatın Önemi
Yangın söndürme eğitimi, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaları da içerdi. Katılımcılar, yangın türleri, yangına müdahale yöntemleri ve yangın anında kullanılacak ekipmanlar hakkında detaylı bilgiler edindi. Eğitimin ardından düzenlenen tatbikatla, öğrenilen bilgiler pekiştirildi ve acil bir durumda nasıl hareket edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.