- Eğitim

Devlet Hastanesi'nde kritik eğitim ve tatbikat

Düzce'nin önemli sağlık kuruluşlarından Atatürk Devlet Hastanesi, yangın güvenliği konusunda önemli bir adım attı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı, hastane personelinin acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Devlet Hastanesi'nde kritik eğitim ve tatbikat mask
Devlet Hastanesi'nde kritik eğitim ve tatbikat
Haber albümü için resme tıklayın

Acil Durumlara Hazır Olma Zorunluluğu

Sağlık kuruluşlarında yangın güvenliği, hem hastaların hem de çalışanların güvenliği açısından büyük önem taşır. Bu bağlamda Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, yangın söndürme teknikleri ve acil durum müdahale prosedürleri konusunda personelini bilgilendirmek ve eğitmek üzere kapsamlı bir program düzenledi. Hastane Eğitim Birimi'nin koordinasyonunda, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün deneyimli ekipleri tarafından verilen eğitim, hastane bahçesinde gerçekleşti.

Devlet Hastanesi'nde kritik eğitim ve tatbikat

Eğitim ve Tatbikatın Önemi

Yangın söndürme eğitimi, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaları da içerdi. Katılımcılar, yangın türleri, yangına müdahale yöntemleri ve yangın anında kullanılacak ekipmanlar hakkında detaylı bilgiler edindi. Eğitimin ardından düzenlenen tatbikatla, öğrenilen bilgiler pekiştirildi ve acil bir durumda nasıl hareket edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.
# düzce, eğitim

21 Şub 2024 - 09:28 Düzce- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL