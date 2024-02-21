Devlet Hastanesi'nde kritik eğitim ve tatbikat

Acil Durumlara Hazır Olma Zorunluluğu

Sağlık kuruluşlarında yangın güvenliği, hem hastaların hem de çalışanların güvenliği açısından büyük önem taşır. Bu bağlamda Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, yangın söndürme teknikleri ve acil durum müdahale prosedürleri konusunda personelini bilgilendirmek ve eğitmek üzere kapsamlı bir program düzenledi. Hastane Eğitim Birimi'nin koordinasyonunda, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün deneyimli ekipleri tarafından verilen eğitim, hastane bahçesinde gerçekleşti.

Eğitim ve Tatbikatın Önemi

Yangın söndürme eğitimi, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaları da içerdi. Katılımcılar, yangın türleri, yangına müdahale yöntemleri ve yangın anında kullanılacak ekipmanlar hakkında detaylı bilgiler edindi. Eğitimin ardından düzenlenen tatbikatla, öğrenilen bilgiler pekiştirildi ve acil bir durumda nasıl hareket edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.