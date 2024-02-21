Yolsuzluk iddiası! İhbar mektubunun arkasındaki sır perdesi aralandı

İhbar Mektubu ve İddialar
Gönderilen ihbar mektubunda, Amasra Belediyesi'ne ait garajda özel şahısların araçlarına mazot doldurulduğu ve belediye imkanlarının kişisel çıkarlar için kullanıldığı iddia ediliyordu. İhbarcı, bu durumu 11 Ocak 2024'te bizzat gözlemlediğini ve resmi kayıtlarda bu mazotların belediye araçlarına konulduğu şeklinde tutulduğunu belirtti.
Güvenlik Kameraları ve Savunma
Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Amasra Belediyesi'nin anlaşmalı avukatı Berkay Dal'ın, iddia edilen yolsuzluk faaliyetlerine katıldığı görüldü. Dal, duruşmalara katılmak için belediyeden 20 litre akaryakıt aldığını, bu durumun kamu menfaatine olduğunu savundu.
Belediyeden Kararlı Adımlar
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, iddialar karşısında tüm kayıt ve verileri savcılıkla paylaştıklarını, seçim öncesinde karşılaştıkları bu durumun bir komplo olduğunu iddia etti. Başkan Çakır, gerçeklerin ortaya çıkarılması için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
İhbarcının Kimliği Ortaya Çıktı
Yapılan detaylı incelemeler ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda, ihbar mektubunu yazan kişinin, Amasra'da bir inşaat firmasında çalışan S.G. olduğu tespit edildi. Belediye, gerçek dışı iddialarla belediyeyi karalamaya çalışan bu tür eylemlerin takipçisi olacaklarını, şeffaflık ilkesi çerçevesinde hareket edeceklerini belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.