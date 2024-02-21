- Gündem

Yolsuzluk iddiası! İhbar mektubunun arkasındaki sır perdesi aralandı

Bartın'ın küçük ama tarihi ilçesi Amasra, son günlerde bir yolsuzluk iddiasıyla sarsıldı. Amasra Belediyesi'ne yönelik, itfaiye müdürlüğü ve garaj amirliğinde yaşandığı öne sürülen mazot yolsuzluğuna dair isimsiz bir ihbar mektubu, bölgeyi karıştırdı. 23 Ocak'ta savcılığa ulaşan bu mektup, Amasra'nın gündemine oturdu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Yolsuzluk iddiası! İhbar mektubunun arkasındaki sır perdesi aralandı
Yolsuzluk iddiası! İhbar mektubunun arkasındaki sır perdesi aralandı
Video için play'e tıklayın

İhbar Mektubu ve İddialar

Gönderilen ihbar mektubunda, Amasra Belediyesi'ne ait garajda özel şahısların araçlarına mazot doldurulduğu ve belediye imkanlarının kişisel çıkarlar için kullanıldığı iddia ediliyordu. İhbarcı, bu durumu 11 Ocak 2024'te bizzat gözlemlediğini ve resmi kayıtlarda bu mazotların belediye araçlarına konulduğu şeklinde tutulduğunu belirtti.

Güvenlik Kameraları ve Savunma

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Amasra Belediyesi'nin anlaşmalı avukatı Berkay Dal'ın, iddia edilen yolsuzluk faaliyetlerine katıldığı görüldü. Dal, duruşmalara katılmak için belediyeden 20 litre akaryakıt aldığını, bu durumun kamu menfaatine olduğunu savundu.

Yolsuzluk iddiası! İhbar mektubunun arkasındaki sır perdesi aralandı

Belediyeden Kararlı Adımlar

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, iddialar karşısında tüm kayıt ve verileri savcılıkla paylaştıklarını, seçim öncesinde karşılaştıkları bu durumun bir komplo olduğunu iddia etti. Başkan Çakır, gerçeklerin ortaya çıkarılması için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İhbarcının Kimliği Ortaya Çıktı

Yapılan detaylı incelemeler ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda, ihbar mektubunu yazan kişinin, Amasra'da bir inşaat firmasında çalışan S.G. olduğu tespit edildi. Belediye, gerçek dışı iddialarla belediyeyi karalamaya çalışan bu tür eylemlerin takipçisi olacaklarını, şeffaflık ilkesi çerçevesinde hareket edeceklerini belirtti.

# belediye, seçim, başkan, iddia, kamu

21 Şub 2024 - 09:32 Bartin/ Amasra- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL