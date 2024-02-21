Ayşe Özgecan usta davası

Tartışma Sonrası Trajedi

Olay, Ayşe Özgecan Usta'nın erkek arkadaşı Bartu C.A.'nın evine ziyareti sırasında gerçekleşti. İddialara göre, çift arasında evlilik konusunda çıkan tartışma, genç kadının 8'inci kat terasından düşerek ölümüyle sonuçlandı. Bartu C.A., ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol altına alındı.

Aile ve Arkadaşların Gözünden Özgecan

Yenge Ebru Usta, Ayşe Özgecan Usta'nın olay günü psikolojik olarak iyi olduğunu ve herhangi bir olumsuzluktan bahsetmediğini ifade etti. Baba Kenan Usta ise, kızının engellenmesi ve alkol içirilmesi gibi durumlar üzerinde durarak, adli kontrol şartlarının sıkılaştırılmasını talep etti. Ayşe Özgecan Usta'nın arkadaşı Esra Aydın, genç kadının intihara meyilli olmadığını ve Bartu C.A. ile olan ilişkisinde yaşadığı sorunları anlattı.

Mahkeme Süreci ve Beklentiler

Mahkeme heyeti, sanık Bartu C.A. hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma ve kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ suçlamalarıyla ilgili duruşmayı 4 Temmuz 2024 tarihine erteledi. Davanın ilerleyişi, Ayşe Özgecan Usta'nın ailesi, arkadaşları ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.