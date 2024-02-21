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Ayşe Özgecan usta davası

Zonguldak, İncivez Mahallesi'nde yaşanan dram, Ayşe Özgecan Usta'nın 26 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 28 yaşındaki genç kadının ölümü üzerine açılan dava, 5 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen olayın ardından devam ediyor. Mahkeme, Ayşe Özgecan Usta'nın erkek arkadaşı Bartu C.A. üzerindeki şüphelerle ilgili tanıkları dinledi.

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Ayşe Özgecan usta davası
Ayşe Özgecan usta davası
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Tartışma Sonrası Trajedi

Olay, Ayşe Özgecan Usta'nın erkek arkadaşı Bartu C.A.'nın evine ziyareti sırasında gerçekleşti. İddialara göre, çift arasında evlilik konusunda çıkan tartışma, genç kadının 8'inci kat terasından düşerek ölümüyle sonuçlandı. Bartu C.A., ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol altına alındı.

Ayşe Özgecan usta davası

Aile ve Arkadaşların Gözünden Özgecan

Yenge Ebru Usta, Ayşe Özgecan Usta'nın olay günü psikolojik olarak iyi olduğunu ve herhangi bir olumsuzluktan bahsetmediğini ifade etti. Baba Kenan Usta ise, kızının engellenmesi ve alkol içirilmesi gibi durumlar üzerinde durarak, adli kontrol şartlarının sıkılaştırılmasını talep etti. Ayşe Özgecan Usta'nın arkadaşı Esra Aydın, genç kadının intihara meyilli olmadığını ve Bartu C.A. ile olan ilişkisinde yaşadığı sorunları anlattı.Ayşe Özgecan usta davası

Mahkeme Süreci ve Beklentiler

Mahkeme heyeti, sanık Bartu C.A. hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma ve kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ suçlamalarıyla ilgili duruşmayı 4 Temmuz 2024 tarihine erteledi. Davanın ilerleyişi, Ayşe Özgecan Usta'nın ailesi, arkadaşları ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.Ayşe Özgecan usta davası
# aile

21 Şub 2024 - 09:38 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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