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Korkutan trafik kazası! İki kadına araç çarptı

Zonguldak'ın hareketli Kozlu ilçesi, öğlen saatlerinde yürekleri ağızlara getiren bir trafik kazasına sahne oldu. Sahil yolunda meydana gelen kazada, hafif ticari aracın çarptığı iki kadın yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Korkutan trafik kazası! İki kadına araç çarptı mask
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Ani Çarpışma: Kadınlar Hastaneye Kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre, E.G'nin kontrolündeki 74 AAG 500 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmekte olan A.E ve B.E isimli kadınlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadınlara çevredekilerin ihbarı üzerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları en yakın hastaneye ulaştırdı.

Durumları İyi: Kadınların Sağlık Durumu Umut Verici

Hastanede tedavi altına alınan A.E ve B.E'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi, kazanın üzüntüsünü bir nebze olsun hafifletti. Yaralıların yakınları ve olayı duyan vatandaşlar, kazazedelerin sağlık durumu hakkında sevindirici haberler almanın rahatlığını yaşadı.

Soruşturma Devam Ediyor: Polis Olayın Detaylarını Araştırıyor

Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulunarak kaza hakkında detaylı bilgi topladı. E.G yönetimindeki aracın nasıl kontrol kaybettiği ve kazaya neden olan faktörler üzerinde duruluyor. Polis, kazanın oluşum mekanizmasını ve sorumlulukları belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.
# tedavi, kaza, polis, araç

21 Şub 2024 - 09:42 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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