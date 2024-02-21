CHP'nin aday listesi krizi! Seçimlere giremeyebilir

Süre Aşımı ve YSK'nın Rolü

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerden 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için aday listelerini belirlenen süre içinde teslim etmelerini istemişti. Bu süre, 17.00 itibarıyla sona erdi. Ancak, CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz'un liderliğindeki ekip, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üye adaylarının listesini belirlenen sürenin sadece iki dakika geçmesine rağmen teslim etmeye çalıştı. İl Seçim Kurulu, listelerin geç teslim edilmesi nedeniyle alındı makbuzu vermedi ve son kararın YSK tarafından verileceğini bildirdi.

Bekleyiş ve Partililerin Tepkileri

Bu gelişme, CHP'li partililer ve Karabük halkı tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Partililer, İl Seçim Kurulu'nun vereceği kararı beklerken, bu durumun demokrasi açısından önemli bir test olduğu yorumları yapılıyor. Karabük'teki seçim atmosferi, bu krizle birlikte daha da gergin bir hal aldı.

Önemli Bir Dönemeç

CHP'nin Karabük'te yaşadığı bu aday listesi teslim krizi, yerel seçimlerin ne kadar kritik ve önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu tür aksilikler, siyasi partilerin organizasyonel kapasitelerini ve seçim süreçlerine olan hakimiyetlerini test ediyor. YSK'nın alacağı karar, sadece CHP için değil, tüm siyasi partiler için bir örnek teşkil edecek ve yerel seçimlerin önemini bir kez daha vurgulayacak.